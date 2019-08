Después de haber arrancado en alza en las pizarras, el dólar cerraba en el techo de $60

Después de haber arrancado con un alza de dos pesos, el dólar cerraba a $ 60 en las pizarras del Banco Nación, al tiempo que las acciones, los bonos y los ADR's bajaban en la primera jornada tras los anuncios del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sobre el reperfilamiento de la deuda.

Paralelamente, el riesgo país argentino subía hasta 2.249 puntos básicos, según el índice que elabora el J.P.Morgan, el número más alto de los últimos años, como consecuencia de la inestabilidad financiera y cambiaria que se generalizó en las últimas jornadas.

Para contener el alza del dólar el Banco Central efectuó la primera subasta de Leliq (Letras de Liquidez) a 7 días de plazo por un monto adjudicado fue de $54.238 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 75,456%, siendo la tasa mínima de 74,950% y la máxima adjudicada de 79,90%.



Tras abrir a $62 en el Banco Nación, la divisa estadounidense inició un lento retroceso y bajó dos pesos hasta ubicarse a $ 56 para la compra y a $ 60 para la venta, en los mismos valores de cierre de ayer. El miércoles el BCRA había vendido 367 millones de dólares para contener el alza de la divisa, mientras que el día anterior había vendido 302 millones de las reservas.

El BCRA volvió a intervenir este jueves en el mercado con ventas por unos 186 millones de dólares, en las dos primeras ofertas, según operadores del mercado.

Bcra

Subastas en u$s

1ra

Monto u$s 78 millones

Precio promedio $58.1727

2da

Monto u$s 106 millones

Precio promedio $58.163

Se anuncia una 3ra subasta para las 14.45hs por un monto de hasta u$s 300 millones