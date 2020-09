Dólar: con dificultades, volvió la venta a través del home banking y el blue cotiza a $146

Los bancos volvieron a vender dólares a través del home banking tras más de una semana sin poder llevar a cabo las operaciones debido a las dificultades para chequear si los compradores están habilitados o no para realizar operaciones con moneda extranjera, luego de que la semana pasada el Gobierno endureciera el cepo cambiario con el objetivo de proteger las reservas del Banco Central.

Pese a que desde hoy se pueden volver a comprar los 200 dólares a través del home banking, en las primeras horas algunos bancos tuvieron dificultades y clientes reportaron algunas dificultades para acceder a la divisa norteamericana vía online, y se espera que la situación comience a normalizarse a partir de la semana que viene.

Si bien la venta de dólares no estuvo prohibido, por una cuestión técnica los bancos no pudieron vender el billete verde debido a que no contaban con la información para chequear si un determinado cliente estaba autorizado a llevar a cabo la operación o no, luego de que la semana pasada el Gobierno impulsara nuevas restricciones que impiden, por ejemplo, a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, acceder a la compra de divisas.

Tampoco pueden hacerlo quienes reciban planes de asistencia social a través de la ANSES. El conflicto comenzó luego de que la titular del organismo rechazara compartir con los bancos esa información, y las entidades bancarias debían llevar a cabo un chequeo “clientes por cliente” para confirmar si podían autorizar o no las operaciones. Una de las condiciones es que el cliente debe tener ingresos propios.

Tras varios días de demoras y quejas – sobre todo teniendo en cuenta el grado de incertidumbre tras las nuevas restricciones – el Banco Central obtuvo la información y la compartió con todas las entidades financieras, que de este modo ya pueden verificar si los clientes que intentan comprar divisa norteamericana cumplen o no con los requisitos impuestos en los últimos días.

Entonces, a partir de ahora los bancos no tienen que hacer el chequeo a través de la web de la ANSES, sino mediante el sistema online del Banco Central, desde donde esperaban que entre hoy y el lunes se normalice la situación.

QUÉ PASA CON EL DÓLAR

Las nuevas restricciones que anunció el presidente del Central, Miguel Pesce, tienen el objetivo de frenar la salida de reservas, un asunto que preocupa desde hace meses al Gobierno. En este sentido, la normativa actual para el dólar implica un recargo del 35 por ciento en las compras del dólar ahorro y operaciones con tarjeta en el exterior, que además comenzarán a formar parte del cupo mensual de 200 dólares como máximo.

Hoy viernes, la divisa cotiza a $79,75 en el Banco Nación, a lo que hay que sumarle el recargo del 30 por ciento del impuesto PAIS y el 35 del recargo: $131,59. En cambio, el dólar blue cotiza a $146.