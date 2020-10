Dólar, crisis de confianza y el FMI: las certezas que tiene que dar el Gobierno para tranquilizar al mercado

Dólar blue en $195, con cepo cambiario, con llamados por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, a las principales corredoras de bolsa para “recomendarles” que no generen operaciones con el Contado con Liquidación, fondos de inversión como PIMCO que tienen cerca de USD 6.000 millones y buscan cualquier forma de poder sacarlos del país. A eso se le suman las declaraciones de todo un Gabinete, más las del presidente Alberto Fernández que diariamente dicen que no van a devaluar para corregir la brecha cambiaria que hace semanas está por encima del 100%.

Mientras el presidente Fernández manifestó que la devaluación no está en sus planes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo en la carta que publicó ayer que el problema se centra no en los nombres, sino en una cuestión ligada a que el peronismo nuevamente está en el poder.

Mientras tanto, Guzmán remarca una y otra vez en diferentes medios de comunicación que el problema no son esos mercados, que manejan un volumen menor. Pero hace tiempo que comienza a gestarse una idea, a la cual también hizo referencia la vicepresidenta, para intentar devolver un poco la confianza en el país y evitar que se transforme en una corrida cambiaria la situación con estos fondos de inversión: un acuerdo entre los sectores exportadores e importadores.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La idea central es buscar, mediante una hoja de ruta consensuada, la forma de lograr que entren más dólares a las arcas del Banco Central y que salgan los fondos de inversión que no quieren estar en pesos en el país después de reperfilamiento que llevó adelante el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, el año pasado. En la agenda también está como prioridad administrar las compras de importaciones, y empezar a sondear líneas de crédito con organismos internacionales. Todo esto, sumado a que en Economía tienen su atención puesta también en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien nadie confirma la frase de Fernández de “tenés 15 días para arreglar la situación”, el ministro comenzó operar en diferentes frentes. Incluso le habría pedido a “manos amigas” que incidan un poco en el mercado del blue con lo que de $195 bajó a $190.

A la par de esta situación, BigBang consultó a diferentes economistas para preguntarles cuál sería la hoja de ruta para que se recupere la confianza en el país. “El Gobierno tiene que adelantar un escenario de previsibilidad desde el punto de vista fiscal y monetario. Hay mucha incertidumbre sobre el agujero fiscal y la forma de financiarlo. El segundo punto sería adelantar lo más posible el acuerdo con el FMI, lograr que la disciplina fiscal le permita obtener dólares de financiamiento externo una vez normalizado ese acuerdo”, sostuvo el titular de la consultora Focus Market, Damián Di Pace.

“Y generar reformas que viene posponiendo como el caso de la tributaria sobre sectores como muy delicados como el PYME, el monotributrista, el trabajador de la cuarta categoría de ganancias. Y también la reforma laboral. Argentina tiene que cambiar nuevamente las reglas de juego, porque tocó fondo. Es el momento de generar un escenario diferente porque haciendo lo mismo que ya hicimos o volviendo para atrás en los aspectos”, remarcó.

“Lo primero que es importante marcar es que todo este comportamiento que está teniendo el mercado cambiario, en términos de la ampliación de la brecha se explica sólo a partir de in proceso de expectativas que se generó que lo transforman en una cuestión meramente especulativa”, consideró Agustín D´Attelis, director de AD Consultores.

“Lo que está ocurriendo es que un sector ha montado en una expectativa exagerada de que el gasto público producto de la necesidad de contener el impacto de la pandemia genera un déficit fiscal. Ese sector proyecta que ese déficit va a seguir presente o creciendo, cuando hoy no tenés fuentes de financiamiento alternativas más allá de la emisión monetaria como consecuencia de la herencia del Gobierno anterior”, remarcó.

Un dato no menor es que D´Atellis remarcó que si bien las medidas que viene tomando el Gobierno no son malas, según su análisis se quedan cortas en algunos casos como la reducción de tres puntos porcentuales en las retenciones que no generó el efecto deseado debido a que la brecha sigue por encima de 100% y es más negocio esperar una devaluación que liquidar hoy.

“Hoy lo que tenés que generar es un ingreso de dólares y el sector más a mano para hacerlo que tenés el es sector del campo. Hay que acordar, no ceder ante la devaluación que te piden, porque eso se trasladaría a precios y tendría un impacto muy negativo. Alguna eliminación o llevar a cero a las retenciones no es viable por el impacto fiscal. Tenés que hacer algún acuerdo. Se entiende que la baja de tres puntos con la brecha te queda corta, pero también se entiende que esta brecha no tiene ningún sentido más que especulativo”, concluyó.