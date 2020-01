El Banco Provincia ya no hará descuentos del 50%: tuvo un costo de 8 mil millones de pesos

El presidente del Banco Provincia (Bapro), Juan Cuattromo, confirmó hoy que no seguirán los descuentos del 50% en supermercados que había impulsado la gestión anterior porque "costaron $8.000 millones y distorsionaron el balance".



En declaraciones formuladas al portal Infobae, el titular de la entidad crediticia se diferenció de la gestión de María Eugenia Vidal al asegurar que tiene "prioridades distintas" y expresó que "un banco público no es un banco privado".



"Tenemos prioridades distintas. Ellos mostraban resultados a través de Leliq y nosotros sabemos que un banco público no es un banco privado", expuso.



Sostuvo desde el Bapro primero se trabajará "por la situación crítica de los sectores productivos" y apuntó que acompañan la campaña de verano con muchos descuentos, "pero lo hacemos con responsabilidad".



"La política de descuentos de 50% en supermercados fue lo suficientemente onerosa como para distorsionar todo el balance del banco, con un costo total de unos $8.000 millones que equivalen al resultado de un año", detalló y añadió que "ninguna otra entidad pública de la anterior administración hizo algo así, nunca".



"Tampoco las privados. No era algo del banco; venía impuesta por la provincia y por eso se terminaron poniendo los activos en inversiones financieras", remarcó Cuattromo.