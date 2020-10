El dólar blue por las nubes: llegó al récord de $190 pesos y la brecha con el oficial ya es del 143%

El llamado dólar informal o "blue" sigue en aumento: este jueves tuvo un incremento de siete pesos (+3,8%), el miércoles había llegado a 183 pesos tras una escalada de tres pesos, y alcanzó la cifra récord de $190 por unidad. Cabe destacar que ayer el mercado se vio paralizado a causa de varios allanamientos de Gendarmería en oficinas financieras en el marco de una investigación por lavado de activos y tráfico de divisas al exterior.

Desde hace al menos cinco semanas que el blue no deja de crecer, sobre todo tras la implementación del impuesto de 35% a cuenta de Ganancias para la venta de divisas para atesoramiento, el pasado 15 de septiembre, acumulando ya un alza de 59 pesos o del 45%.

En lo que va del año, sin embargo, ya escaló 152,5%. Con el blue en $ 190, la brecha respecto del dólar oficial toca el 143%: la cotización del dólar para la venta al público cerró hoy en $83,78 en promedio, con una suba de 47 centavos respecto al cierre de la víspera.

Mientras tanto, en el mercado bursátil el contado con liquidación (CCL) avanzó 2,20%, a $ 178,70. Por su parte, el denominado dólar MEP sufrió un alza de 1,60%, en $ 165,33 por unidad. Y en el segmento mayorista la divisa estadounidense subió 33 centavos desde su último cierre, en $ 78,08.

Esto refleja el desempeño de los bonos argentinos, en particular de los que fueron emitidos tras el canje de la deuda, que revirtieron la caída inicial y ahora operan mixtos. De este modo, a menos de dos meses del canje, los bonos cotizan al 35% de paridad.​

De esta manera, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $108,91 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio del dólar ahorro fue de $138,23.

A pesar de esto, desde el Banco Central indicaron que la autoridad monetaria terminó el día con un saldo a favor de US$ 5 millones: las reservas internacionales finalizaron el miércoles en USD 40.821 millones, con un aumento de US 8 millones en el día. Vale destacar que si bien el riesgo país - el indicador de JP Morgan que mide la sobretasa que paga Argentina por endeudarse- empezó el día en alza, esta situación cambió pasado el mediodía cuando terminó cayendo 1,2% y cerró a 1435 puntos básicos.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, consideró que fue una rueda con importante protagonismo del BCRA en el desarrollo de las operaciones: “Los precios del dólar abandonaron el letargo de la semana, pero siempre bajo la tutela oficial”, sostuvo.

El especialista explicó que el Banco Central también participó en los mercados de futuros con posturas de venta para diluir la presión sobre el contado. De esta manera, el Banco Central sumó alrededor de US$ 5 millones aproximadamente a las reservas. El volumen fue de US$ 233 millones en el segmento de contado y se registraron US$ 156 millones en el sector de futuros del MAE.