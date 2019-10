El dólar volvió a subir, cerró en $62,50 y crecen los rumores del endurecimiento del cepo a partir del lunes

La volatilidad de cara a las elecciones del domingo y la dolarización de las carteras no sólo hicieron que vuelva a subir la cotización de la divisa norteamericana sino que además en las últimas horas el Banco Central (BCRA) dejó entrever que el lunes podrían establecerse mayores controles cambiarios, es decir intensificar el cepo. En concreto la cotización minorista en el Banco Nación se ubicó en los $62,50, lo que representó una suba de trece centavos.

Durante los primeros minutos de la mañana el BCRA anunció que dejaría de intervenir en el spot directamente para regresar al sistema de subastas, pero con la restricción de que solamente se podían realizar dos compras por agente, mediante el cual vendió US$ 346 millones en una rueda en donde el volumen operado fue de más de US$ 1.000 millones; una cifra que no se veía desde julio.

No obstante las ventas del BCRA en el mercado mayorista la divisa norteamericana subió 45 centavos en su cotización y cerró en $59,45. En el BCRA también manifestaron que uno de los motivos potenció la suba del tipo de cambio fue la cantidad de pesos en el sistema como consecuencia del desarme de más de $200.000 millones en Leliqs que no fueron renovados desde el lunes.

En lo que respecta al dólar blue y al contado con liqui, al cierra de esta edición, mantenían la misma cotización con la que iniciaron el día ($69,75 y $77,20) respectivamente.

Rápidamente desde el ministerio de Hacienda, a cargo de Hernán Lacunza, deslizaron que la tensión en el mercado de cambios de debió a la incertidumbre electoral. Cabe recordar que la semana previa a las PASO la cotización del dólar pasó de $42 a $46 en el mercado minorista. Justamente en el equipo de Lacunza sostuvieron que el segmento minorista es el que más presión generó en la demanda en los últimos días.

Es que en el último reporte del mercado cambiario que publicó el BCRA, y que corresponde a septiembre, se destaca que hubo un aumento del 70% en las operaciones de las personas humanas, (que alcanzaron la cifra de US$ 2578 millones) y que el 66% de esas compras fueron por montos menores a los US$ 1.000.