Fuerte señal de Alberto: "Los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no se puede pagar"

Alberto Fernández habló hoy sobre la negociación por la deuda externa con los bonistas. "Todos los acreedores deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar" y señaló que "la prioridad" del Gobierno es "cuidar la salud y nadie nos va a doblegar en eso", señaló el Presidente al inaugurar el Hospital General de Agudos Doctor René Favaloro de La Matanza.

Las declaraciones de Fernández están en completa sintonía con las del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien esta mañana concedió una entrevista al canal de noticias de Economía Bloomberg TV, en la cual aseguró que la Argentina "ha alcanzado el punto máximo en su oferta de deuda a los acreedores", en relación a la propuesta presentada por el país el pasado 6 de julio. El presidente y el ministro hablan precisamente en el momento en que los bonistas "tensan la soga" para que el país haga un nuevo esfuerzo para acercarse a sus pretensiones.

Leé más Tramo final de la renegociación de la deuda: cinco puntos para entender el plan con el que se busca salir del default



"Argentina perseguirá un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, independientemente del resultado de sus negociaciones con acreedores privados", dijo Guzmán, a la vez que aseguró que la Argentina "está totalmente comprometida con la consolidación fiscal", aunque explicó que a causa de la pandemia el proceso será más largo de lo esperado.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé más Alberto y el plan post-pandemia: 60 medidas económicas, reforma judicial y negociaciones por la deuda

"Comenzamos la negociación hace varios meses con una oferta y luego, en el contexto de COVID 19 que ha tenido consecuencias muy duras para la economía, hicimos una nueva oferta muy superadora y llegamos a un punto que es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina para no comprometer las metas sociales a las que intentamos arribar", afirmó el ministro. Y agregó: No queremos comprometernos a algo que no vamos a poder cumplir.En el pasado se hicieron las cosas mal en ese sentido. No fue un comportamiento razonable de ninguna de las partes, y ahora estamos tratando de corregirlo, de hacer las cosas bien. Pese a todo, Guzmán se mostró optimista con la posibilidad de que la Argentina acuerde con los acreedores.

La respuesta, evidentemente coordinada. del presidente y el ministro, parece ser una respuesta a la carta firmada ayer por grupos tenedores de bonos argentinos, que reclamaron al país seguir negociando y advirtieron que poseen más de la mitad de los bonos de deuda. "No estamos hablando sólo de números. Es el máximo esfuerzo que la Argentina puede hacer", expresó Guzmán.El ministro adelantó que cuando termine el diálogo con los bonistas, "independientemente de cuál sea el resultado" comenzará un nuevo diálogo con el Fondo Monetario Internacional.

En ese contexto, Guzmán destacó la necesidad de "alcanzar una consolidación fiscal pero que le permita a la economía recuperarse" y remarcó que "a raíz del Covid-19, nos llevará más tiempo llegar al equilibrio fiscal, pero es nuestro objetivo"

Como una posibilidad de destrabar las negociaciones empantanadas con los acreedores, el ministro se refirió a los aspectos legales y contractuales de la oferta, sobre los cuales reconoció que allí podría haber elementos que permitan acercar a las partes. Guzmán dijo que la Argentina es miembro del G20 y del FMI, por lo que cual las formas legales serán las que la comunidad internacional considere apropiadas. “En 2016, el país adoptó el lenguaje que se había consensuado a nivel internacional, por lo que si hay alguna innovación, lo adoptaremos. Es algo que nos excede”, concluyó.