Lacunza se quejó del FMI: "El acreedor no te quiere renovar nada porque no cree en tu futuro"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró que el problema de la deuda externa es "transitorio" y "de iliquidez". En diálogo con Luis Novaresio, Lacunza detalló: "La deuda argentina en este momento son 310 mil millones de dólares, es el 68 por ciento del Producto, casi un 70 por ciento. Es una deuda razonable, en un país como Argentina. No tenemos un problema de solvencia o de incobrabilidad de esa deuda. Sí me parece que es un problema de liquidez. Es como si vos cobrás 100 pesos por año y tenés una deuda de 70, pero todos los meses a medida que te vence el acreedor no te quiere renovar nada, porque no cree en tu futuro, o tiene dudas sobre tu futuro. Bueno, entonces entrás en un problema de liquidez. Ningún país del mundo puede estar un tiempo muy prolongado pagando todos los vencimientos. Todos los países del mundo a nivel estadual, nacional, municipal, renuevan buena parte de su deuda. Ahora, después de las PASO a la Argentina no nos están renovando nada. Eso es una situación transitoria de iliquidez. Para eso tenemos los recursos, tenemos las reservas, pero tenemos que reganar (sic) acceso al mercado de crédito voluntario, no este mes, no el que viene. No salir corriendo a renegociar la deuda, pero sí en el primer trimestre del próximo año tenemos que tener eso resuelto".

Lacunza se mostró optimista en relación al éxito de su programa económico, aunque reconoció que al principio de su gestión hubo una importante fuga de capitales. "Esas medidas que tomamos, básicamente reperfilar la deuda de corto plazo, extender los plazos de vencimiento y los controles de cambio han funcionado, están funcionando. En el primer mes posterior a las Paso se fueron 15 mil millones de dólares de reservas, en el segundo mes, 2500. O sea, bajó un sexto, y básicamente asociado a pagos de deuda. Las medidas están funcionando y no tenemos un cambio en las gateras sobre ese tema".

El ministro aseguró también que el índice de inflación de este mes "va a ser el más alto del año, porque tiene que ver con el traslado a precios del tipo de cambio en la tercera semana de agosto". En relación a las declaraciones de Juan José Aranguren, quien aseguró que repatriaría su dinero del exterior "para continuar viviendo", Lacunza respondió secamente. "No voy a opinar sobre Aranguren. Cada uno hace con su patrimonio lo que cree conveniente. Yo tengo mi dinero en mi país y estoy conforme con eso".