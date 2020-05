Martín Guzmán dijo que habrá una nueva oferta a los bonistas para lograr "un acuerdo sostenible"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que las negociaciones con los bonistas por la deuda externa "continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes", señaló. Guzmán admitió que entre el Gobierno y los acreedores “aún hay una importante distancia que cubrir". Sin embargo, destacó que "todas las partes están a la mesa para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país”.

“La razón por la que extendimos (el plazo de) la oferta es técnica. Estamos planeando realizar modificaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con nuestros acreedores”, dijo el ministro, en declaraciones a la agencia Reuters. .

El Ministerio de Economía oficializó hoy la extensión hasta el 3 de junio del plazo para renegociar los US$ 66.300 millones de títulos de deuda emitidos bajo legislación extranjera, con el objeto de continuar el diálogo con los acreedores. “En este contexto, se considera necesario realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración exitosa”, se explica en la resolución publicada en el boletín oficial..



Es la segunda vez que el Gobierno amplía el plazo para las negociaciones. El primer plazo había sido fijado para el 8 de mayo pasado y se extendió hasta hoy. Ahora se fijó un cierre para el 2 de junio. Al día siguiente se anunciará el resultado. La liquidación de los nuevos títulos será el 8 de junio “o lo antes posible de allí en adelante”.



Hoy vence el período de gracia para pagar US$ 503 millones -de un vencimiento del 22 de abril último-, que el Gobierno utilizó para avanzar en la negociación de toda la deuda con los acreedores. Si el Gobierno no paga, habrá un default técnico. Guzmán le restó importancia al hecho, ya que dijo que la fecha del 22 de mayo era "anecdótica” y que "estamos en medio de una negociación".