Ni con Macri, ni con Alberto: desconfianza y el porqué del retiro de depósitos en dólares

Antes de las elecciones del domingo, y desde el resultado de las PASO, las reservas del Banco Central (BCRA) recibieron un fuerte castigo como consecuencia no sólo de la presión sobre el tipo de cambio sino también por el retiro de depósitos en dólares de ahorristas y empresas. A eso se le sumaron los pagos de deuda que se costearon con reservas. Sin embargo, el resultado electoral, la derrota del presidente Mauricio Macri y la victoria de Alberto Fernández, en principio y de acuerdo a las estadísticas oficiales, parece que no generó aún la confianza suficiente como para frenar la sangría en los depósitos.

El lunes los bancos, de acuerdo a lo que informaron al BCRA, sufrieron una merma de US$ 313 millones de depósitos en dólares, el día hábil anterior la salida había sido de US$ 243 millones y el jueves pasado, de US$ 369 millones. Pero eso no es todo ya que la merma en la cantidad de depósitos en esa moneda se atenuó con el desarme de plazos fijos por $12.038 millones en el primer día de operaciones después de la victoria electoral del candidato del Frente de Todos.

Cabe recordar además que el domingo a la noche el directorio del BCRA anunció que entraría en vigencia de forma inmediata un cepo mucho mayor para la compra de dólares; redujo de US$ 10.000 a US$ 200 por mes y no quitó ninguna de las restricciones que existían en el mercado mayorista y en el de derivados.

Desde el 11 de agosto, fecha en la que se celebraron las PASO, la confianza de los ahorristas argentinos en el sistema bancario se desplomó al haber un retiro de depósitos por más de US$ 12.000 millones, casi un tercio de la totalidad que registraba el sistema, siempre según las cifras que difunde el BCRA.

¿Esto qué quiere decir? Diversos especialistas consultados por BigBang concordaron que la falta de confianza no es exclusiva de la gestión saliente de Macri sino también que ronda en lo que sucederá a partir del 10 de diciembre por los antecedentes de varios ex funcionarios del kirchnerismo. "Fernández va a tener que decir lo que va a hacer y sentarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si el mensaje que baja es pro mercado va a ayudar a tranquilizar. Aunque todos van a esperar a los primeros meses de mandato efectivo para ver qué hacer”, sostuvo el CEO de Invertir en Bolsa, Ignacio Villasana.