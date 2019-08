No hay páz verde: el dólar vuelve a subir y cotiza otra vez a $60 en la City porteña

En una nueva jornada con tensión financiera, el dólar minorista abrió en alza, con una suba de $3 respecto de ayer en el Banco Nación. Pasado el mediodía, la divisa norteamericana bajó un peso y cotizaba a $60. El Riesgo País trepó a 2121 puntos básicos, luego de cerrar ayer en 2001.

De esta manera, el dólar acumula su segunda suba fuerte en lo que va de la semana. Ayer también abrió en alza, y el gobierno lo atribuyó a las declaraciones del candidato a presidente Alberto Fernández tras su encuentro del lunes con enviados del Fondo Monetario Internacional. El Frente de Todos deslizó que el Fondo había hablado de “vacío de poder” en la Argentina.

Hoy la divisa abrió en $58,25 en el Banco Nación, aunque rápidamente trepó a los $60. Cerca del mediodía se ubicó en $61, aunque luego bajó otra vez a $60. Así, la devaluación posterior a las elecciones primarias del 11 de agosto lleva acumulada casi un 30 por ciento.

El dólar abrió en alza y ya se vende a $60 en el Banco Nación #JornadaCaliente pic.twitter.com/HMHoTVdRBP — Bigbangnews (@bigbangnw) August 28, 2019

El Banco Central volvió a intervenir con la venta de U$S 50 millones de las reservas, aunque luego ofreció otros U$S 100 millones, de los que adjudicó U$S 65 millones. Ayer, tras la nueva escalada del dólar, el Central intervino vendiendo U$S 300 millones. Esta mañana, la entidad que comanda Guido Sandleris oficializó una circular que obliga a las exportadoras a liquidar divisas. El objetivo, tal como publicó esta mañana BigBang, es frenar una nueva corrida cambiaria.

NADA DE CALMA

Mientras el dólar vuelve a subir, el termómetro de la calle también aumenta: esta mañana organizaciones sociales organizaron una masiva marcha al Ministerio de Desarrollo Social y Salud para reclamar medidas urgentes para enfrentar el hambre. Entre otras cosas, reclaman la Emergencia Alimentaria, el aumento del salario social, un bono de $2.000 y el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas.