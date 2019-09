Por qué la brusca caída de la Bolsa también puede afectar a los jubilados

La caída de la bolsa desde el resultado de las PASO es algo que preocupa al Gobierno, a la oposición, a los analistas financieros, a los pequeños y medianos ahorristas, a los bancos y también, en forma sorpresiva, a los jubilados. Pero de todo este grupo los últimos son los que posiblemente que sean los más golpeados, aunque no lo sepan. Y peor la tienen quienes aspiran a retirarse en breve.

Desde la estatización de los fondos de las AFJP en la Argentina se conformó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES que se conformó con todos los títulos y acciones que tenían esas administradoras de seguros. El 12% del FGS está compuesto por acciones locales que cotizaban, de acuerdo a las cifras informadas del último trimestre de dicho fondo, un total de $ 223.223 millones.

El 9 de agosto el Merval operó un volumen de 44.355 puntos y ahora, al cierre de esta nota, se encuentra en 23.079 es decir un 48% menos. Por ende la lógica indicaría que el FGS perdió cerca de $100 millones desde el 12 de agosto. La caída de cada empresa en la que las AFJP en su momento decidieron invertir varía.

¿Por qué es importante si crece o decrece en pesos este fondo? Porque de acuerdo a la ley que lo constituyó, y la posterior reforma con el blanqueo de capitales en 2016, las utilidades del FGS pueden ser utilizadas para el pago de jubilaciones. Y, tal y como adelantó BigBang, se calcula que en breve el dinero por el mencionado blanqueo y que se utilizó para financiar la “Reparación Histórica” se acabe.

Bonos y títulos

A esto también hay que sumarle que el FGS tiene tanto títulos como letras del Estado que también perdieron mucho valor desde el 12 de agosto. Además de sufrir la extensión de pago, en el caso de las letras, también se vio perjudicado por la caída del valor de los bonos. En total entre ambas herramientas financieras representan el 59,6% de la cartera del FGS ( en diciembre de 2015 el porcentaje llegaba a 62,6%.

¿Cuándo se verá impactado en el resumen ejecutivo? Cuando se conozca el resultado del tercer trimestre del FGS que se calcula que sería entre noviembre y diciembre ya que aún resta terminar el balance del segundo trimestre que todavía no se publicó.

¿Había una chance de evitar que ese dinero este atado a los avatares de la economía argentina? Los fondos de pensión en el resto del mundo tienen la posibilidad de invertir su dinero, para generarles mayores ganancias y estabilidad a sus contribuyentes, en diferentes países. Incluso en algunos casos se les prohíbe hacerlo en el mercado local para proteger las pensiones de los shock que pudieran haber puertas adentro.

No es así el caso de Argentina que por ley obliga al FGS a que solamente puede invertir en activos argentinos. No obstante ello casi no registra operaciones de compra y venta de acciones. La única que hizo en 2016 fue motivo de una denuncia penal por la cual el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, tuvo que declarar ante el juez Claudio Bonadio. En marzo de este año fue absuelto junto al ex ministro de Finanzas, Luis Caputo.