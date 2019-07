Sacá cuentas: para pertenecer a la clase media tenés que sumar casi $ 50.000

De acuerdo con datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo con vivienda propia en ese distrito necesitó en junio reunir ingresos por 15.043,11 pesos para no ser indigente y de 30.914,77 para no ser pobre. Paralelamente, para ser considerado de clase media, el grupo familiar tuvo que reunir al menos 48.758,80 pesos.

En caso de familias que alquilan, el gasto promedio por un departamento de tres ambientes que se le debe sumar a esas cifras son de 23.463 pesos mensuales en Palermo, 22.945 en Belgrano, 17.153 en Flores y 16.964 en Balvanera.

Así, de acuerdo a estos datos, la canasta de la indigencia aumentó un 2,24% respecto de lo registrado en mayo, la de pobreza un 2,55%, y la de la clase media 2,71%. En relación a la variación interanual, mientras tanto, la de indigencia es la que más subió (57,45% respecto de junio de 2018) seguida por la de pobreza (56,67%) y la de clase media (55,48%).

Presentamos el Informe de Resultados Nº 1376 “Líneas de pobreza y Canastas de consumo para la Ciudad de Buenos Aires. Junio de 2019.” https://t.co/m1KRh7hPEl pic.twitter.com/JGcBcx0FDk — DGEyC - GCBA (@EstadisticaBA) July 22, 2019

A diferencia del INDEC, que sólo calcula pobreza e indigencia, la DGEyC calcula sus datos en relación a seis estrados sociales: además de pobreza, indigencia y clase media, suma a los "no pobres vulnerables" (con ingresos hasta los 39.007,03 pesos mensuales), al "sector medio frágil" (entre 39.007,04 y 48.758,80 pesos) al "sector acomodado (con ingresos de al menos 156.028,16 pesos)

Mientras tanto, los modelos de familia tipo que contempla no sólo incluye a la pareja con dos hijos (propietarios y no propietarios de vivienda), sino también a parejas de adultos mayores inactivos laboralmente y propietarios, a parejas de jóvenes sin hijos (propietarias y no propietarias) y a hogares unipersonales de propietarios de vivienda.