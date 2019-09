Sí, Cepo-ede: por qué el Gobierno anunció el control de cambios

¿Por qué el Gobierno decidió el límite de US$ 10.000 por mes para el cepo que comenzó a regir hoy? La respuesta a esa pregunta se encuentra en las estadísticas que mensualmente publica el Banco Central (BCRA) en donde se detalla que el 90% de los depósitos que hay en el sistema bancario en la divisa norteamericana son de menos de un millón de dólares y que casi el 70% de las operaciones de compra son hasta US$ 10.000.

Tal y como publicó ayer BigBang al viernes en todos los bancos del país había depósitos por US$ 28.628 millones. De esa cifra US$ 3.537 millones son de más de un millón de dólares por cuenta, es decir que el 89,3% de todos los depósitos que hay en el sistema bancario argentino corresponde a pequeños y medianos ahorristas más las PyMEs.

Estos números se encontraron en pleno monitoreo no sólo del titular del BCRA, Guido Sandleris, sino también del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, por la caída en la cantidad de depósitos en dólares que antes de las PASO del 11 de agosto se encontraban en US$ 32.500 millones, es decir que en menos de tres semanas cayeron más de US$ 6.000 millones.

Pero hay otro dato más que confirma esa situación. Mes a mes el BCRA registra las operaciones cambiarias que se realizan y las informa. En el último registro disponible, que corresponde al mes de julio, las compras de billetes de hasta US$ 10.000 representaron el 69% del total de operaciones, mientras que las ventas por debajo de US$ 10.000 centralizaron el 64% del total.

Ayer por la tarde se oficializó, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el decreto 609/2019 que establece el retorno del cepo, La normativa, que cuenta con la firma del presidente Mauricio Macri y de todos sus ministros, regirá hasta fin de año.

El decreto, al que tuvo acceso este medio, sostiene que se establecerán diferenciaciones para las personas físicas (empresas) y las humanas (mercado minorista); como también un régimen para obligar a las exportadoras a liquidar las divisas que generen.

“Esto es un cepo”, explicaron a BigBang fuentes al tanto de la operatoria, quienes además remarcaron que en principio sólo abarcaría a las grandes empresas. "Es un control de cambios que no imposibilita la libre disponibilidad de dólares", agregaron.

Datos para tener en cuenta

La medida tendrá algunas restricciones y cambios que todavía no fueron oficializados:

Los pequeños ahorristas podrán comprar hasta US$ 10.000 por mes.

Se extenderán los horarios de los bancos hasta las 17.

Se establecerán restricciones para los exportadores.

Las exportaciones por commodities (granos, petróleo, etc) tendrán que liquidarse en 15 días máximo

Las personas jurídicas (empresas) no podrán comprar dólares para atesorar.

Mañana a las 9 de la mañana, el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, darán una conferencia de prensa para explicar en detalle las nuevas medidas.