Arte en óleo y acrílico: el rosarino que retrata a todas las figuras del fútbol argentino

Desde que nació tenía el don de la creatividad en sus manos. En el colegio dibujaba caricaturas de sus compañeros y profesores hasta que a los 11 años ganó un concurso de pintura que definió su futuro como artista. El rosarino, Andrés Mariani, en la actualidad tiene 53 años y todos los futbolistas de la Selección Argentina, además de personajes de la farándula, visitaron su estudio para tener un retrato con su estilo ‘Marianista’.

Su mamá era amiga de Roberto Fontanarrosa, escritor y humorista gráfico, que lo impulsó a que siga su pasión por el arte y lo orientó en los inicios de su carrera. Fanático del fútbol, Mariani decidió combinar sus dos pasiones y llenar cada rincón del mundo con su forma de expresarse en el lienzo.

¿Qué es lo que te genera la pintura?

A veces dolor de nariz porque es media ácida -comentó entre risas-. Crear una obra de arte me genera una expectativa que siempre te sorprende, es como una lucha interna de querer lograr o querer ver algo de lo que tenés en mente y hasta que eso no se transmite en el lienzo te tiene inquieto. Como si fuese una batalla, me genera esa adrenalina de la creatividad de saber si puedo lograr lo que tenía pensado.

¿Qué es lo que más te gusta de la pintura?

Lo que más me gusta son las obras abstractas, que no están ligadas a figuras ni a nada. Que parecen ser como obras del universo. Tiene que surgir lo que ocurre en el momento y complementarse bien con la materialidad. Es como algo espiritual que está plasmado con materia.

¿Como definirías tu estilo?

‘Marianitis’. Busco una vibración en la obra que trate que agrade. Todo lo que hace una persona no es igual a otra, cuando se hace algo siempre queda algo de tu ADN, como una huella digital, entonces a veces dicen esto es un estilo, pero eso en realidad soy yo plasmado en un lienzo, es lo que a mí me representa, lo que me sale en el momento y lo que deja marcado que una obra es mía, son los trazos, pero eso es más referente a cada individuo. Es diferente en cada uno que tiene una visión de las cosas diferentes, una huella digital diferente, y eso queda marcado en la obra de arte, por eso digo Marianitis, para ponerle un nombre como mi apellido.

¿Cuáles famosos pasaron por tu estudio?

Desde Diego Maradona, a Leo Messi, el Kun Agüero, Martín Del Potro, Agustín Pichot, Paulo Dybala, Roger Federer, Marcelo Gallardo, Juan Román Riquelme, Carlitos Tevez, Diego ‘El Peque’ Schwartzman. Por fuera del deporte, también colaboré con Pampita, Valeria Mazza, Susana Giménez, Moria Casán, Marcelo Tinelli, el Papa Francisco.

¿Cómo te empezaste a vincular con la gente de la farándula?

Me empiezo a vincular porque hago un trabajo para Boca donde empiezo a retratar a todos los famosos que eran hinchas de ese equipo y ahí empieza mi vinculación con una de las revistas encargadas de promocionar el Club.

¿Por qué te empezaste a inclinar a hacer obras con futbolistas?

Porque desde hacía mucho tiempo ya venía haciendo cuadros de las hinchadas de fútbol y eso me generó después estar adentro de los clubes de fútbol, como en el caso de Boca, de Rosario Central de Newell’s. Al llegar a estar dentro de los clubes de fútbol, terminé con el tema de hacer obras para los futbolistas y actualmente vincularme con la AFA y tener un estudio de arte dentro del predio donde pinto con los jugadores de la selección.

¿Te gustaría colaborar con algún futbolista que todavía no lo retrataste?

Últimamente me cae muy bien la personalidad de Edinson Cavani, el nuevo jugador de Boca, así que voy a tratar de hacer algo con él. Después me gustaría hacer algo en Miami con el ex futbolista David Beckham que dentro de poco voy llevar una obra del equipo del Inter Miami, junto con una obra que también va para el Tata Martino. Todo ligado al desembarco de Leo Messi, que fue dentro del fútbol uno de los más grandes que pinté junto con Maradona.

¿Cuál es tu mayor sueño relacionado al arte?

Tengo muchos países ya abarcados con mi obra porque se han vendido por todas partes del mundo, pero me encantaría que en todos los rincones del mundo haya una obra mía.

Tengo cuadros en España, porque viví mucho tiempo ahí, también en Italia, Alemania, Londres, Estados Unidos, Brasil, Chile, Singapur, Rusia, Irlanda, Canadá… En realidad, mis cuadros, al circular como ferias de arte, están en muchas partes del mundo, fui vendiendo en distintos lugares sin estar yo presente.

Por fuera de la pintura, ¿qué otra cosa relacionada al arte te gustaría hacer?

Estoy últimamente mucho con el tema de la escultura y estoy metiéndome en la moda, en el diseño de vestidos, de camiseta, de zapatillas, referente a mi estilo.

¿Cuánto tiempo aproximado te tarda hacer una obra?

Eso es algo que nunca pude responder porque la obra arranca en la cabeza. Por ahí hay un tiempo, que es material cuando me pongo a pintar, pero también hay un tiempo de ideas de qué voy a hacer, que por ahí puede ser una semana, un día, una hora o puede ser dos meses que no se me no se me ocurre nada, por eso nunca sé el tiempo en específico. Entra en mi cabeza una idea, pero hasta el final nunca supe responder eso.

Cuando ves el cuadro terminado, ¿qué sentís?

La obra cuando está terminada siento algo de paz, me lo transmite la obra. Quizás ya no puedo continuar porque, si es por mí, siempre le voy a querer encontrar algo. Me dan obras que vendí hace 20 o 15 años atrás y estoy seguro que voy a querer agregarle algo, pero si en ese momento me transmitieron esa paz de que ya estaba lista para viajar, para salir del estudio, es porque ya está. Ni siquiera tienen que ser aceptadas por mí, como que ellas solas ya están con los elementos. Lo ligo mucho a la vibración de la obra, a cómo vibran los elementos en el lienzo. Cómo queda la obra culminada realmente creo que te lo marca la materialidad de la obra.

¿Qué le diría el Andrés Mariani actual al Andrés Mariani de 11 años cuando empezó a pintar?

Que debería haber seguido las líneas de los 11 años porque mi madre encontró un cuadro de la infancia, que parece un cuadro de los de ahora. Yo dejé de hacer lo que hacía de muy chiquitito para insertarme en la sociedad y ahora es como que estoy volviendo a mi ADN, digamos al Mariani de cuando era pequeño.