Cómo es el restaurant argentino en París elegido por Beckham, Mbappé, Cavani y la Scaloneta

Un pedazo de Buenos Aires en el corazón de París. Eso representa “Volver”, un restaurante fundado por un argentino, Carlos Muguruza, en 2012. Lomitos, empanadas, milanesas… se gana el corazón de toda la Scaloneta, Los Pumas y los campeones de la Copa Davis que no pierden la oportunidad de visitarlo y disfrutar de su gastronomía.

Muguruza, ex profesor de tenis, en 1986, decidió hacer un cambio en su vida y acompañar a su novia a París, pero nunca se imaginó que iba a terminar recibiendo a los íconos más importante del mundo del deporte. ‘Bien Argento’, así quería que fuese su restaurante soñado. Las paredes llenas de camisetas de deportistas, música del rock nacional y carne argentina, desde Beckham y Di María hasta franceses y turistas, eligen pasar por Volver.

-¿Por qué decidiste instalarte en París?

- En el año 86 me vine a Francia porque mi novia bailaba en el Colón y la habían invitado a bailar en la Ópera de París, entones decidí irme con ella. En Francia dije: ‘Voy a ver si puedo en estos tres meses jugar partidos de interclubes, o dar clases’, al final encontré un país de libertad total y tan lindo.

-¿Cuándo se te ocurrió fundar un restaurante?

-Yo era amigo de un futbolista muy conocido en Francia que se llama Osvaldo Piazza y me recomendó dos números de teléfono. Mi novia, que hablaba francés, llamó y terminó siendo un amigo de Piazza, me ayudó un montón y decidí quedarme a hacer mi vida acá. Volví a Argentina y al ser hijo de italianos, me hice los papeles y me instalé acá.

Empecé a jugar un poco al tenis, pero era malo, así que no me iba bien hasta que tuve una lesión importante del hombro. Dejé el tenis y me anoté en una Escuela de Comercio acá en París que me permitió ir a trabajar una empresa en la parte comercial. Trabajé 17 años en la parte comercial vendiendo fotocopiadoras, hasta que dije que quería abrir un restaurante argentino porque no había como el que yo quería hacer, bien argento.

-En el año 2010, en un cumpleaños de mi hijo, estaban unos hijos de jugadores franceses, ahí conocí a mi socio que él también quería abrir un restaurante y es cocinero. El restaurante más emblemático es Volver, pero lo abrimos dos años después de fundar un primer local que estuvo en la zona de la Bastilla. Yo le di para adelante porque conocía mucha gente del mundo del fútbol y del tenis, eso ayudó bastante a progresar.

-¿Por qué le pusiste el nombre Volver?

- Por lo que representa Carlos Gardel. Además, hacía 20 años que yo me había ido de Argentina, es como un llamado a lo que siempre uno anheló. Volver a Argentina.

-¿Cómo se hizo famoso en el mundo del deporte?

-Los chicos del París Saint German lo hicieron famoso… Pocho Lavezzi, Flaco Pastore, Diego Lugano, son todos amigos míos, empezaron a venir y se hizo se hizo una bola grande. Beckham cuando llegó acá y firmó en el París Saint Germain al primer lugar que vino a comer fue a Volver, por eso hay una foto al lado del baño con una anécdota: si alguien pregunta dónde está el baño, se dice que está al lado la foto de Beckham.

-¿Cómo te sentiste cuando empezó a hacerse conocido?

-Empezamos a trabajar mucho, a hacer lo mejor posible para que para que la gente siga viniendo y tratar bien a todos los clientes para que vuelvan por el servicio y la comida que les damos. No solamente que vengan porque es un lugar famoso porque vienen famosos, trabajamos duro para para seguir haciendo las cosas bien como lo seguimos haciendo ahora.

-¿Cuáles deportistas visitaron Volver?

-Pocho Lavezzi, Ángel Di María, Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes, Mbappé, Gero Rulli, Leo Balerdi, Facu Medina, Beckham. Las chicas de la Selección Argentina Femenina también vinieron. Del Rugby hay una mesa que se llama Gonzalo Quesada porque él me regaló una remera del año 1999, donde fue botín de Oro de la Copa del Mundo.

En general, todos los Pumas pasaron por acá, entre ellos, Pablo Matera. También jugadores de tenis, como Del Potro, Schwartzman. Los campeones de la Copa Davis y jugadores de Polo, tenemos una camiseta de Pablo Mac Donough.

-¿Queres que visite el restaurante algún deportista en particular?

-Leo Messi todavía no pudo venir. Le envió a través del Pocho un video a mi hijo. Él se casó un día antes de la Final de la Copa del Mundo, había estado en Qatar y volvió para Argentina en las semifinales, se casó ahí. Messi le envió un vídeo emotivo felicitándolo, la humildad que tiene ese chico. En París no se podía mover, era muy enquilombado. Ya algún día lo vamos a tener.

También esperamos a Juan Román Riquelme, tenemos su camiseta, y espero que algún día pueda pasar. Tiene mucho trabajo ahora, pero algún día va a venir a Volver.

-¿Cuántos empleados forman parte de Volver? ¿Es requisito ser argentino?

-Somos 10 empleados y sí, es requisito que sea argentino, y que sepa hablar francés, o que tenga la doble nacionalidad. Tenemos un solo chico colombiano, pero que vivió prácticamente toda su vida en Argentina.

-¿Cuáles son tus platos estrellas?

-El más emblemático es el ojo de bife, con papas fritas caseras y ensalada, después está la milanesa súper Volver. Lo que viene a comer también son las empanadas, que las hacemos todos los días, no hay nada cocinado pre hecho.

La carne, chorizo, morcilla y mollejas, eso es algo típico también. Después hacemos algunos platos para el francés para el mediodía, como algún pescado, pero la gente viene a nosotros para comer carne y salen encantados por la calidad de la carne. Si vos querés comer carne en París tenés venir a Volver, es un lema, sabes que no vas a estar decepcionado.

De postre, mi favorito es el flan con dulce de leche, también tenemos panqueque con dulce de leche y el emblemático de la casa es el volcán Volver que es de dulce de leche con una bochita de helado al lado.

-¿Cuál es el rango de precios?

-El entrecot acompañado sale 30 euros y el postre vale 10. Acá por 50 euros comes muy bien. Calidad y cantidad es lo que priorizamos, hay gente que se lleva los platos a su casa porque es abundante, es como en Argentina, somos generosos y eso es lo que le gusta a la gente.

-¿Qué opinan los franceses cuando visitan Volver?

-Hay dos tipos de franceses: los que fueron a Argentina, que quieren hablar en un argentino con acento, que les encanta y piden el Fernet-cola. Después está el francés que le gusta comer bien y aprecia mucho la calidad de la carne. Nosotros trabajamos con una carne que viene de Argentina, envasada al vacío y es Black Angus certificada, es decir, que la Asociación Argentina de Angus elige los animales y le pone una estampilla avalando la carne.

-¿Qué esperas que los clientes se lleven cuando visiten tu restaurante?

-Argentina en París es Volver porque representamos todo lo que es Argentina: la música, Soda estéreo, Los Redondos, todo lo que es la música rock nacional, Charlie, Virus. Todo lo que representa Argentina pasa acá en Volver.

Quiero que la gente sepa que en París, cuando querés comer una buena carne, que vengan a Volver, que la gente no piense en otro lugar.

-¿Cuál es tu sueño por cumplir?

-Me gustaría abrir en Ibiza un restaurante porque no hay algo argentino como lo que hacemos nosotros. Me gustaría poder ocuparme de la clientela, para que todos los chicos que les encanta la isla que se la pasan bien en un lugar bien argento.