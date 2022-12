Derribando mitos sexuales: viagra femenino, geles y tips para potenciar el goce

Derribando mitos sexuales. A medida que uno crece y protagoniza diversas experiencias sexuales a lo largo de la vida, va conociendo que cosas le gustan, que cosas no y sobre todo que está dispuesto a tolerar, experimentar y compartir. El sexo con una o más personas es un momento en el cual lo único que tiene que existir es el placer, la comodidad y el respeto. Todo tiene que estar consentido entre las partes involucradas.

La falta de información sobre la sexualidad no solo carece en cuanto a los abusos, el cuidado anticonceptivo y los estigmas que lamentablemente aún persisten, sino también sobre el placer. Es por ello que la sexóloga y psicóloga Denise Regadío explica el funcionamiento del viagra, la importancia de la lubricación y que poses son las preferidas por cada género.

-¿Cuál es la diferencia en cuanto al efecto que genera en el cuerpo el viagra femenino con el masculino? ¿Utilizarlos tiene las mismas consecuencias para ambos?

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Si bien es un tema que podría darte una mejor respuesta un médico especialista y yo soy psicóloga sexóloga, al compararlo entre géneros, podemos decir que el viagra del hombre tiene un efecto sobre el sistema vascular. Es decir abre los vasos sanguíneos y posibilita la erección del pene. Si pensamos en la respuesta sexual del hombre y de la mujer, el equivalente a la erección del hombre, para la mujer sería la lubricación. Sin embargo, el viagra de la mujer, no tiene el mismo efecto en esta parte de la respuesta sexual. Es decir, en cuanto al hombre, el viagra posibilita la erección pero no impacta en el deseo, es decir ese pene va a estar erecto pero no quiere decir que tenga deseo si o si. En cambio en el femenino, impacta en el sistema hormonal y genera un aumento del deseo. Esa sería la principal diferencia, sin embargo mi opinión principal es que no hay un medicamento que nos venga a dar ganas. El deseo se trabaja desde otro lado.

-Si bien los gustos, fetiches y elecciones sexuales son ultra personales y cada uno debe vivir en libertad para elegir qué implementar y que no: ¿Qué opinas sobre el uso de lubricantes y geles sexuales? ¿Recomendas alguno en especial? (efecto frío/calor)

-Uno podría separar los lubricantes en dos temáticas. Lo principal a saber es que la lubricación es necesaria para cualquier cosa ingrese en la vagina. Sea un dedo, un dildo o un pene. La falta de lubricación se puede dar por distintas causas, la más conocida es la menopausia o por cambios hormonales, estrés, post parto, etc. Entonces el que haya tantas variedades de lubricantes nos permiten hacer que ese momento de incorporarlo sea más divertido y nos permita jugar y deconstruir esto de que si la mujer está excitada está lubricada. Pero esto puede no ser así y a veces las mujeres no tenemos esa información y nos avergonzamos de no tener lubricación. Y es importante saber que es fundamental tener lubricación para un encuentro sexual con penetración. Lo más importante a la hora de buscar uno, es saber que tiene que ser a base de agua porque son compatibles con los preservativos, con los dildos, con los juguetes y hace que no pasen los gérmenes. Hay comestibles, efecto frío o calor y eso hace que sea más divertido. Ahora, si les gusta el efecto frío les digo que también prueben con hielo. La temperatura cambia con la fricción. No es que uno se ponga el gel y el efecto es inmediato. Hay que usar poquitas cantidades hasta que se va logrando y conociendo el efecto.

-¿Cuáles crees que son los mayores mitos que existen acerca del viagra?

-Yo creo que el mayor mito del viagra es que el viagra lo que hace es que actúa sobre la erección. Mi mensaje siempre es que el placer y los encuentros de las personas pueden ir más allá de la erección y de la penetración. Entonces por ahí los más grandes mitos tienen que ver con una erección recontra fuerte y duradera del tiempo, pero es algo que refuerza este mito de esta cultura falocentrista en la que vivimos y que nos ha enseñado la sexualidad en paralelo con la penetración. Entonces hay que entender que un encuentro sexual placentero es posible más allá de una penetración, erección y más allá del pene. El mayor mito del viagra para mi tiene que ver con eso. El hombre consigue la erección pero no significa que si o si tenga deseo.

-¿Por qué gusta y/o genera placer en algunas personas el efecto frío o caliente sobre sus genitales? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que pareciera que algo se “activa”?

-Los cambios de temperatura generan placer en el cuerpo porque primero yo creo que son divertidos y cuando uno introduce un cambio, el cerebro tiene que ir a un caminito nuevo. Con respecto al pene por ejemplo los geles de efecto calor se relacionan con la vasodilatación, mayor circulación con los vasos sanguíneos, y eso hace que la erección ocurra más rápido, que haya más sangre en el clítoris y en la vulva, y el efecto frio se hacia mas con un efecto retardante. Igual no hay uno mejor que el otro y no a todos nos gustan los efectos de temperatura.

-¿Qué le dirías a una persona que expresa o siente que no tiene deseo sexual? ¿Por qué crees que esto está “mal visto” en algunos grupos de personas?

-La falta de deseo es un problema, síntoma o conflicto siempre y cuando la persona lo manifieste de esa manera. No hay difusión sexual si el paciente no manifiesta disconformidad, incomodidad o angustia con respecto a eso. El deseo es particular, lo que a mi me gusta transmitir es que el deseo es algo movible. Que sube, que baja, que va que viene, que se puede trabajar, que está ligado a mis experiencias sexuales tempranas, a mi educación, a mis relaciones actuales, el trabajarlo o no va a depender del paciente. Si el paciente no tiene deseo y no tiene un problema con eso entonces habrá que trabajar la forma de aceptar lo que le pasa. No es obligatorio que todo el mundo tenga deseo sexual.

-¿Consideras que la sociedad entiende la diferencia entre un orgasmo y la eyaculación?

-Con respecto al orgasmo y la eyaculación con personas con pene, es que lo más habitual es que en la respuesta sexual donde el hombre se excita y hay un pico de excitación, podemos decir que el orgasmo coincide con la eyaculación en la mayoría de los casos. Pero es verdad que trabajando, concentradamente con ejercicios y distintas técnicas, que posibilitan que el hombre pueda tener un orgasmo sin eyaculación, solo que no es lo que ocurre habitualmente. Lo que sí está bueno que uno sepa es que puede haber un orgasmo sin eyaculación en el caso de los hombres y las personas con pene.

-¿Está estudiado cuales son las posiciones sexuales que más ayudan a sentir placer tanto en hombres como en mujeres?

-Sin duda el tema de las posiciones tiene mucho que ver con la anatomía y con los puntos de placer del cuerpo. Si pensamos en la mujer la posición más elegida o más adecuada es donde tenemos que lograr que el clítoris externo quede de alguna forma rozando contra algo. Entonces las posiciones preferidas de las mujeres es la mujer arriba, porque en ese movimiento se puede tocar el clítoris con el cuerpo. Y recordemos que para que una mujer tenga un orgasmo es necesaria la participación externa del clítoris. Entonces por ejemplo una posición perrito que prefieren las personas con pene, hace que la vulva quede casi sin estimulo. Podemos pensar que para los hombres su posición preferida puede ser el perrito, porque está centrado en la penetración, y la de la mujer cualquiera en la cual se permita que el clítoris tenga un roce o sea estimulado. Es muy variado igual, pero sí, todos podemos coincidir en que las mujeres van a buscar aquella posición que les permita estimular su clítoris y eso es muy importante.

-¿Es normal sentir angustia después de un encuentro sexual? Si bien varía en cada persona en base a lo que vive en cada caso. ¿Por qué crees que hay gente que le pasa más que a otra?

-Con respecto a esta pregunta a mi no me gusta hablar de normal o anormal. Los sentimientos son sentimientos y todos nos vienen a mostrar algo. Sí hay una realidad y es que cuando una persona está excitada y tiene un orgasmo está completamente vulnerable y con todos los sentidos a flor de piel. Y es un momento propicio donde afloran los sentimientos porque la persona está conectada directamente con el placer entonces se pueden dar muchas manifestaciones desde risas, llantos, angustias y todas ellas se pueden trabajar y si la persona quiere indagar puede ver porque ocurre o porque tiene esa sensación de angustia durante el orgasmo. Creo que tiene una lectura de análisis psicológico que fisiológico. Si hay una realidad y es que el orgasmo posibilita que todos los sentimientos afloren y por un momentito no tengamos control de ellos.