Julieta Poggio en BigBang: "Me gustaría conducir un programa de juegos y voy a hacer algo de música"

Si algo dio Gran Hermano fue varias figuras para el mundo del espectáculo. Y sin dudas, la más querida es Julieta Poggio. En un evento realizado en los Estudios Paramount en Martínez, se presentaron los contenidos que integran su grilla de programación para los canales de Twitch y Youtube, bajo la marca de Streams Telefe. Y ahí estuvo ella.

Con más de 312,7 mil seguidores, Telefe se posiciona como el medio argentino con más seguidores en plataformas como Twitch, mientras que en la comunidad de Streams Telefe acumula 15,5 millones de visualizaciones con un promedio de usuarios por transmisión de 32 mil en Youtube, 16 mil en Facebook, 13 mil en TiktTok y 7 mil en Twitch.

En el lanzamiento del nuevo contenido, contó con la presencia de los conductores de Fuera de Joda, Juli Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis y Lucila “La Tora” Villar; de Nada Más, bajo la conducción de Priscila Crivo, Javi Lanza y Sebastián Varela del Río; de A Todo Hábito, con su conductora Laura Romano; Insiders, de la mano de Juli Fiamingo y Romi Stone; y IRL MasterChef, con Juariu. Junto al estreno de Got Talent Argentina, con Lula Miranda. BigBang estuvo presente en el evento y pudo dialogar con Juli Poggio sobre su nueva participación en el stream y sus proyectos a futuro.

-¿Cómo te trata el stream?

La verdad que me encanta. Me encantó el evento, estoy feliz de formar parte de Telefe, que nos den este lugar y poder seguir trabajando con amigos. Dentro de la casa teníamos el mismo sueño y poder haber coincidido en este trabajo es muy divertido. Nos conocemos tanto que salen los mejores clips por la confianza que tenemos, nos abusamos de eso y somos como hermanitos, literal.

-¿Cuál fue la mayor diferencia que encontraste entre el stream y la casa de Gran Hermano?

La diferencia es que sabemos la opinión de la gente, lo que le gusta y lo que no le gusta. Qué temas le interesan y qué temas no, ahí éramos nosotros simplemente. Con respecto a la relación con los chicos, sigue siendo la misma. Nunca tuvimos un problema en lo laboral, muy buena relación, como en la casa.

-¿Cuál fue el mayor desafío personal que te cruzaste al salir de Gran Hermano?

El lado B, la exposición, que nadie te prepara para vivir, las fake news, desmentir tal cosa, cada semana un romance. Es un poco difícil, más que nada para la cabeza, pero cada vez lo llevo mejor, y estoy aprendiendo.

-¿Alguna vez te levantaste y dijiste: ‘No me hubiera gustado haber participado de Gran Hermano’?

No, creo que todo lo que pasé valió la pena para poder hoy estar trabajando de lo que amo.

-¿Cuál fue el mayor miedo al salir de la casa de Gran Hermano?

No tuve miedo. Tenía muchas ganas de ver ya la realidad, estuve cinco meses y 10 días ahí adentro, y ya no aguantaba más, no tenía miedo sinceramente.

-¿Qué le diría la Juli Poggio antes de entrar a la casa de Gran Hermano a la Juli Poggio actual?

Que se prepare y que descanse porque después no va a tener tiempo ni de dormir la siesta ni para comer.

-¿Alguna bombita que nos quieras tirar de algún proyecto personal?

Puede ser que se vaya a venir música, estamos en eso...

-Ya incursionaste el mundo del baile, ahora del teatro, ¿qué otro disciplinas más quéres probar?

La conducción, me coparía. Creo que esto del stream me dio otra cancha, otra experiencia de estar del otro lado, haciendo entrevistas, averiguando sobre algún tema en específico. Me gustaría hacer algo divertido, quizás algo de juegos, algo orientado al público que nos sigue a nosotros, que son los más pendejos, los chiquitos.