La historia de Faustina Pascucci: de entrenar por diversión a representar a Argentina

Sin nunca imaginárselo, un ‘juego’ que empezó a practicar de chica la llevó representar el país a nivel mundial en China. Ella es Faustina Pascucci, de 19 años y es una de las grandes promesas que integra el Seleccionado Nacional de Gimnasia Artística que va a competir en los Juegos Mundiales Universitarios Chengdu.

Pascucci entrena desde los seis años y representó al país en torneos metropolitanos y nacionales. Junto a su entrenador, Claudio Rossetti, que es parte fundamental de su entrenamiento, realizan las prácticas en el Club Náutico Hacoaj de Tigre. Además, la deportista estudia Biología en la Universidad Nacional de Buenos Aires.

El torneo se va a disputar desde el 28 de julio al 8 de agosto en Chengdu, capital de la provincia china de Sichuan, es la edición número 31 y un requisito de estos Juegos es ser estudiante universitario o graduado durante el último año. Mientras que la delegación argentina está compuesta por 57 deportistas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-¿Qué sentís cuando estás entrenando?

- Es mi lugar en el mundo, literalmente. Siento que es un lugar que me da muchos problemas, pero donde puedo relajar un poco la mente. Lo siento como un parque de diversiones, para mí es jugar. Hacer gimnasia literalmente es un juego para mí, aunque a veces, obviamente es difícil y hay un montón de presiones atrás, pero es lo más lindo que me puede pasar.

-Además de entrenar, ¿haces otras actividades?

-Estudio Biología en la UBA y después como un hobby, no tengo porque tengo tiempo agotado, pero cuando encuentro algún tiempo me gusta mucho leer o cocinar.

-¿Cómo dividís tus tiempos para practicar gimnasia y estudiar?

-Con mi entrenador siempre entrenamos al mismo horario que es a la tarde, entonces yo sé que a la mañana tengo tiempo para ir a cursar y estudiar en los días que no tengo que ir hasta la facultad. Ya es un estilo de vida, crecí toda mi vida de la misma forma, estudiando y entrenando, entonces no me resulta raro dedicarle quizás todo un día entero al estudio y todo otro día entrenando.

-¿Cómo fue que clasificaste a los Juegos Mundiales Universitarios?

Me enteré el año pasado que se iban a hacer, pero los tuvieron que cancelar. Este año hicieron el selectivo, los dos primeros que se hicieron, aunque no eran para esta competencia, no los pude hacer por lesión. Entonces, con mi entrenador nos pusimos el objetivo de preparar este torneo, que era el clasificatorio de una forma sana, porque ya venía de una lesión y también tenía presiones de la facultad. Fijamos una meta de poder competir y después ver si clasificamos o no. Cuando nos metimos a esto nunca vimos a China como un objetivo muy concreto, se fue formando después.

-¿Qué significa que los Juegos sean Universitarios?

-Quiere decir que es para personas que se les llama doble carrera: significa tener una carrera deportiva, que en mi caso es gimnasia y una carrera académica, que sería biología. Todos los deportistas que vamos allá estamos estudiando algo a la vez.

-¿Cómo fue tu entrenamiento para el torneo?

-Normalmente entrenamos cinco horas de lunes a sábados, pero esta última semana con mi entrenador estuvimos yendo también al CeNARD. Antes íbamos dos veces por semana, pero esta vez fuimos entre cuatro a cinco veces. Entrenamos un primer turno de tres o cuatro horas en el CeNARD y después íbamos al Club Hacoaj dos horas más a terminar de hacer cosas que no habíamos hecho, pero esta semana entrené de lunes a domingo todos los días a la mañana y un poco a la tarde también.

-¿Qué rol juega tu entrenador en las prácticas?

-Él es pieza fundamental en mi vida. Creo que es con la persona que más hablo realmente y con la que más la comparto las cosas que me pasan de cualquier cosa de la vida. Porque la gimnasia genera como un lazo de mucha confianza con tu entrenador, el deporte es más mental que físico, entonces si uno está mal mentalmente, no podés dar lo mejor de vos.

-¿Cómo se va a desarrollar la competencia?

-Al día siguiente que llegamos a China tenemos el primer entrenamiento, después entrenamos dos o tres veces más, y tenemos lo que se llama ‘prueba de podio’ que es un estilo de torneo, pero sin que te juzguen. Luego, competimos el 3 de agosto, si clasificamos por equipos individualmente también sería el 4 y el 5.

-¿Qué es lo que sentís?

-Es la primera vez que compito a nivel mundial, es loco. Todavía me cuesta creer que voy a ir a representar a la Argentina con el deporte que amo, es algo de otro mundo. Nunca me imaginé en este lugar. Estoy muy contenta, emocionada y también orgullosa de todo el proceso.

-¿Tuviste que atravesar algún momento de crisis en el deporte?

-Tuve muchas crisis y ganas de dejar de entrenar. Nunca tuve como objetivo competir en un torneo importante. Para mí, lo más importante siempre fue disfrutarlo y poder jugar. Vas creciendo y ves a una amiga que está estudiando y trabajando, quizás yo también quiero hacer eso.

Se me pasó por la cabeza dejar gimnasia y ponerme a trabajar de lo que me guste o dedicarle más tiempo al estudio. O quizás, quiero probar un hobby nuevo, que sé que me saca tiempo, pero también tengo gimnasia que me consume todo el tiempo del mundo. Fueron momentos de transición en dónde te súper replanteas las cosas.

-¿Cuáles son tus expectativas?

-Ya empezó todo lo que me quiero llevar. No es que voy allá y elijo qué cosas llevarme, sino que es de todo el proceso. Realmente el crecimiento personal que esto me estuvo dando, porque fueron entrenamientos difíciles con presiones nuevas, tener que juntar la plata, hacer un montón de papeles que soy deportista, no estoy acostumbrada a hacer esas cosas.

Allá más que nada lo que me quiero llevar primero es el intercambio cultural, porque China me parece un lugar loquísimo, con las personas que vamos a poder compartir. También quiero poder llevarme la nueva experiencia de poder competir siendo integrante de la Selección de representar por primera vez a la Argentina.

-¿Tenes pensado algún proyecto a futuro?

-Me encantaría hacer gimnasia toda la vida, pero todavía no tengo definido qué es lo que quiero hacer.

Pascucci recibió donaciones para poder costear su viaje y todavía sigue juntando plata para cubrir los últimos gastos. Se puede donar plata a través de la aplicación Cafecito en el Instagram oficial del Club Naútico Hacoaj o transferencias en la cuenta JUEGOS.CHINA.23 (CBU 0290015510000589431575).