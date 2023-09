Marketing, campañas y redes sociales: los grandes cambios en la publicidad con la llegada de los influencers

Desde Zaira Nara, Pampita, Paula Chaves, Lizardo Ponce, Tania Gravier, Lourdes Sánchez y Luli Fernández pasaron por su agencia de publicidad y marketing. Delfina Lazzaro decidió dar un salto en su vida para radicarse en Estados Unidos y fundar su propia agencia llamada Koffie.

Oriunda de Buenos Aires, Delfina desde chica incursionó el mundo del marketing apostando a nuevos desafíos. La joven siempre está en tendencia de cómo las redes evolucionan su forma de comunicar y brindarle a los clientes el perfil de influencer que se relacione mejor. Una de sus claves es poder afianzar una relación a largo plazo con las personalidades que se encuentren en tendencia.

¿Por qué decidiste irte a Estados Unidos?

Fue un proyecto que yo siempre tuve, no a Estados Unidos, sino era emigrar en general. Conocí a mi marido y decidimos juntos emprender la ida de Argentina. La idea siempre fue Europa, pero en el medio cayó la pandemia y se nos reformuló todo. Me empecé a contactar con conocidos, con amigos que viven acá y qué posibilidades teníamos en cuanto a la visa. Al mismo tiempo surgió un poco la idea de empezar a trabajar por nuestra cuenta y de a poco le fuimos dando lo que es cuerpo y la entidad a Koffie.

Empezamos a trabajar con clientes también de manera remota que estaban en Estados Unidos, entonces de a poquito comenzamos a hacer la cartera ya estando en Argentina hasta que nos vinimos a principio del 2021 a vivir a Miami.

¿Por qué decidiste fundar una agencia de marketing y publicidad?

Porque es lo que quise hacer siempre, es lo que me gusta y de alguna manera me picó el bichito de hacer el trabajo por mi cuenta. Siempre que trabajé en situaciones de relaciones de dependencia iba por más, siempre me interesaba, iba conociendo a otras personas y como que me fui dando cuenta que quizás tenía ahí una veta y una posibilidad de construir lo mío.

Es un trabajo mucho más demandante de lo que es trabajar en una relación de dependencia, pero hoy en día soy agradecida y tengo la posibilidad de manejar mis horarios, cómo trabajar, qué proyectos elegir, el equipo lo armo a mi manera. Hoy en día tengo clientes, que en su momento fueron empleadores, es decir que el día que decidí abrirme ellos decidieron seguir conmigo. Me parece que eso es un poco reflejo también de mi trabajo y de seguir apostando a mi manera de llevar a cabo todo lo que es la comunicación prensa y marketing de las marcas.

¿Cómo elegís a los influencers para las campañas?

El proceso es el siguiente: los clientes nos hacen la bajada de la necesidad que tienen y nosotros, en cuanto a esa bajada, le hacemos una propuesta. Cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con influencers lo que evaluamos es que las personalidades que nosotros propongamos sean afines al producto o al servicio que estamos comunicando, es decir, que los seguidores o la audiencia de ese perfil que comunica sean interesantes para el producto de nuestro cliente, eso principalmente.

Más allá de todo lo que es métricas, al trabajar continuamente con perfiles que ya hemos trabajado de alguna manera uno ya va conociendo cuáles son las fortalezas y las debilidades de cada uno. Hay perfiles que performan mejor haciendo unboxing, otros performan mejor haciendo vídeos tutoriales, otros contando cosas… cada uno tiene un poquito de su gracia y esos son asuntos que se evalúan al momento de seleccionar con quién elegir o proponerle al cliente con quien trabajar y con quién no.

¿Con qué influencers trabajaste?

Trabajamos con un montón de influencers, tenemos algunos perfiles con los que trabajamos muy bien como perfiles más grandes, tipo Luli Fernández que es una genia, con Zaira Nara, y después, trabajamos con perfiles más enfocados en el nicho que se dedican a influenciar, por así decirlo.

Nosotros siempre apostamos a trabajar con perfiles en el cual tenemos relacionamiento, que creo que hoy en día lo logramos. Muchas veces nos pasa que estos mismos perfiles después nos contactan para solicitarnos algo, pedirnos algo puntal y ya saben que nosotros trabajamos con ciertas marcas que les interesan.

Yo trato de plantearle siempre el equipo que la mejor manera de trabajar es obviamente planteando relaciones a largo plazo y a partir de ahí, ir sembrando de ambas partes. Nuestra relación siempre es súper fluida, seria, respetuosa y bastante pragmática en todo lo que todo lo que hacemos.

¿Con qué persona conocida te gustaría llegar a trabajar?

De Argentina creo solo me quedó trabajar con Susana Giménez pero, porque capaz nunca se dio la situación, pero después todo lo que es más actual hemos trabajado con todas las chicas que están siempre en auge. Siempre tuvimos una muy buena relación con todas, no me quedo con las ganas de nadie, puntualmente.

¿Cómo es el mundo de las ‘celebrities’?

En general los perfiles tratan de ser lo más auténticos posibles y también hay algo muy bueno que se está dando en este último tiempo que es esto de humanizar un poco las redes y que no todo es color de rosa.

Quizás los perfiles de hoy nos muestran un poco esa ese lado B: capaz un día trabajando o situaciones de la casa, como que eso también hace al espectador, que está fuera, que nos acerque un poco a la realidad y a la situación que viven estas celebridades, y nos hace como un poco más humanos a todos.

Al principio cuando salieron las redes todo se muestra muy color de rosa, igualmente sigue pasando, pero creo que en general se humanizó todo un poquito más. Igual obviamente siempre hay gente que muestra y que sabes por atrás que no es así para nada, pero en general son perfiles bastante sencillos al final. También es eso lo que hace por performar a los perfiles y lo que hace vender o que las marcas los vuelvan a elegir porque al final es como que la marca está metida un poco en lo que es la vida y en lo que es la realidad de ese personaje.

¿Cómo fue cambiando la publicidad en las redes a lo largo de estos años?

Hoy en día lo que es más fuerte es todo lo relacionado a la generación de contenido en cuanto a vídeo. Eso es hoy lo que las redes sociales dictaminan porque básicamente al final estamos todos corriendo detrás de lo que Instagram y TikTok y el resto de las redes sociales establecen que se muestra mejor, pero todo se está virando mucho más para el lado de mostrar material orgánico y creo que eso es un cambio muy grande que hubo.

Nosotros trabajamos con clientes grandes a los que quizá generamos material filmados de un celular y con una edición muy básica porque al momento de compartirlo sabemos que performan mucho más desde ese lugar que un vídeo súper editado, específicamente para subirlo a redes sociales. De alguna manera con el tiempo esas cosas van cambiando y obviamente uno en cuanto a la parte estratégica tiene que ir cambiando y modificando y adaptándose a eso.

En cuanto a los perfiles también han cambiado. Hoy ya estamos como un poco colmados con esto de influencers y todo, por eso también está bueno ir quedándose o ir seleccionando aquellos perfiles que performan por lo que muestran sinceramente, es orgánico. Son productos que les gustan, que les interesan. Acá vuelvo a lo que te mencionaba antes de esta relación con los perfiles, porque nuestra idea es decir: tengamos perfiles con los que podemos trabajar productos a largo tiempo. Su audiencia o su público puede ver la repetición de este producto y que el perfil lo use realmente. Me ha pasado con fragancias que a los perfiles les encanta y la terminan usando. Te lo cruzas quizás en la calle o en un evento y tienen la fragancia en la cartera, no es solamente que la muestra en una historia porque les pagaste o porque acordaste eso, sino que la terminan utilizando porque realmente le gusta. A ese a ese tipo de comunicación y de imagen es la que a la que apuntamos.

¿Cómo es para una Argentina trabajar para marcas bueno de este gran nivel desde Estados Unidos?

Es obviamente muy retador de forma constante porque las marcas siempre están buscando más, están pidiendo más y pidiendo destacarse. Nosotros no solo somos todo lo que es prensa de influencer, tenemos también prensa más tradicional y digital, entonces es bastante demandante, estamos creciendo en el equipo también, porque cada vez tenemos más cosas y cada vez necesitamos más personas y más cabezas que ayudan a pensar propuestas nuevas, distintas e instructivas, pero creo que con el tiempo se van forjando relaciones y de a poco el cliente va confiando lo que uno le propone o presenta.

Es desafío, pero es un desafío que personalmente a mí me encanta, por eso elegí hacer la carrera que hice y elijo tener una agencia que hasta me pongo a mí misma en una barrera de ver a dónde podemos llegar y de qué manera podemos evolucionar como agencia.