Tech, medios y publicidad en América Latina: herramientas para mejorar la vida de las mujeres

La Iniciativa IDEA, Innovación para los Derechos Reproductivos en América Latina, fue lanzada por Planned Parenthood Global en 2017 como un proyecto para expandir los horizontes del movimiento de derechos sexuales y reproductivos en América Latina, mediante un llamado a los sectores de tecnología, publicidad, medios digitales y emprendimiento de impacto social para encontrar soluciones creativas e innovadoras a los asuntos críticos para la salud y derechos reproductivos en América latina.

Los días 21, 22 y 23 de abril se llevará a cabo el III Foro Latinoamericano sobre Creatividad, Innovación y Nuevos Medios para los Derechos Reproductivos organizado por Iniciativa IDEA: el laboratorio de innovación de Planned Parenthood Global que convoca a especialistas en tecnología, publicidad, medios digitales y emprendedores de impacto social a encontrar soluciones creativas e innovadoras a los asuntos críticos de la salud y los derechos reproductivos en América Latina.

“El Foro IDEA tiene como objetivo articular a las y a los líderes regionales, unirlos para que se conozcan, hagan networking y generen nuevas soluciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en la región. Y en ese sentido, mejorar la vida de las personas”, destacó Ramón Torre Cañal, oficial Senior de Programas de Planned Parenthood Global, en un charla con BigBang.

-En la práctica, ¿cómo es la búsqueda de la mejoria en la vida de las personas?

-En todo el mundo, pero en particular en América Latina, tenemos un desafío enorme en lo que tiene que ver con la salud y en particular, con los derechos reproductivos. Básicamente consiste en que todas las personas tenemos el derecho humano universal a decidir si queremos tener hijas o hijas, cuándo y con quién. Esto incluye el derecho a tener la información y los medios para ejercer este derecho sin sufrir discriminación de ningún tipo. Esto que parece de sentido común, no es tan así en la realidad. En muchos países existen barreras muy grandes para que las personas lo puedan lograr.

-¿Qué tipos de barreras?

-Son barreras en tres sentidos. Una barrera en cuanto al exceso a la educación sexual integral, a disponibilidad de anticonceptivos modernos y eficaces, o acceso al aborto legal y seguro. También existen otras leyes como las políticas públicas que son restrictivas de estos derechos. Y, finalmente, están las barreras de lo que denominamos patrones y valores socio-culturales, que perpetúan los prejuicios contra el ejercicio de estos derechos. En el foro IDEA lo que hacemos es traer a líderes de toda la región para encontrar soluciones a estas tres barreras. Estas soluciones vienen desde la publicidad, la tecnología, el periodismo o desde el emprendimiento de impacto social.

-¿Me nombrás uno de los proyectos generado en el foro?

-Uno de los proyectos argentinos impulsados por la Iniciativa IDEA es LATFEM, un medio de comunicación feminista nativo digital, que brinda un servicio de información de acceso gratuito, principalmente enfocado en Latinoamérica y el Caribe. En 2019, LATFEM fue uno de los proyectos ganadores de los #PremiosIDEA2019 y, gracias a esto, en agosto del 2020 pudo crear el #latfemlab, el primer laboratorio online de periodismo feminista para América latina. Por otra parte, con la organización argentina que se llama Publicitarias, estamos impulsando el primer sello que certifica a agencias de publicidad de toda América Latina en perspectiva de género.

-¿Cómo aplicarían la perspectiva de Género?

-Lo que quiere decir es que en el desarrollo de sus campañas, de sus relaciones con sus clientes, van a tomar en cuenta la igualdad, la necesidad en la igualdad de género y, por lo tanto, van a luchar contra los estereotipos, que muchas veces se hacen desde el ámbito de la publicidad.

-¿Y en tecnología que proyecto han logrado hacer?

-En tecnología tenemos varios proyectos en marcha que son muy interesantes como Creadoras Camp, que trabaja con influencers o creadores de contendidos en redes con mensajes sobre educación sexual o los derechos humanos de las mujeres. Y eso llega a una audiencia enorme en la región. Otras tienen que ver con el desarrollo de una aplicaciones. Ahora en el próximo foro vamos a tener charlas sobre la influencia del recurso de la inteligencia artificial para que jóvenes y no tanto podamos acceder a esa educación e información que no se ofrece en la mayoría de los sistemas educativos. Lo cierto es que la publicidad, el periodismo y los emprendimientos son determinantes para mejorar la vida de las mujeres.

-¿Cómo es el trabajo en una región como América Latina en donde la perspectiva de género o la legalización del aborto está muy atrasada?

-Suceden como dos cosas bien interesantes. Por un lado, es la región del mundo más desigual, en donde más embarazos más deseados adolescentes ocurren cada año y en el que las legislaciones sobre el aborto varían mucho de unos países a otros. Tenemos cuatro países que prohíben cualquier tipo de aborto, incluso para salvar la vida de la mujer. Pero el resto de los países, tienen algunas de estas causales por las cuales se permiten. Sin embargo, en la realidad y debido a los patrones culturales, los países restringen el derecho de las mujeres a interrumpir ese embarazo. Afortunadamente hay avances y ahí tenemos el caso de Argentina que legalizó el aborto en casi el último día de 2020 y reconoció que las mujeres argentinas pues fueran consideradas por fin ciudadanas de primer nivel y de derecho pleno.

-Una pregunta personal: ¿cómo es trabajar las 24 horas en favor de la lucha feminista?

-Bueno... soy un hombre que se considera feminista. El Feminismo es una teoría, una acción política y una actitud filosófica ante la vida. Y eso consiste en que las mujeres tienen derechos humanos y que hay una serie de contextos y razones por las cuales se les han denegado esos derechos humanos a lo largo de la historia. Desde mi punto de vista feminista y desde mi posicionamiento como hombre, creo que es profundamente injusto y me sumo a esa lucha para acabar con esa injusticia de género que logra consecuencias negativas para el 51 por ciento de la humanidad. Por eso debemos interpelados todos, hombres y mujeres. Cuanto antes dejemos los prejuicios atrás, pues más fácil será avanzar para todo el mundo.

-¿Te han cuestionado tu posición feminista?

-Los cuestionamientos a nivel personal son por cualquier motivo. Si eres alto, por alto. Si eres bajo, por bajo. Cualquier cosa. Que haya personas en redes sociales que me critiquen porque digo que soy feminista, pues está bien. Faltaría más. Cada uno puede expresar su opinión. Algunas personas escuchan la palabra "feminista" y se les paran los pelos. Pero, muchas veces, es por no saber lo que significa el feminismo. Creo que hay que hacer mucha pedagogía, mucho ejemplo y para eso existe el Foro IDEA, con integrantes que son un ejemplo a seguir por ser grandes influenciadores para la sociedad. El Feminismo es bueno para todas y para todos.