Cuáles son los tratamientos estéticos para la zona de los ojos: ¿Cuál es la mejor opción para cada caso?

De un tiempo a esta parte, hombres y mujeres pusieron el foco de atención en la mejor de la estética en una zona particular del rostro. ¿En cuál? En la zona de los ojos. Para eso, el avance de la ciencia ha logrado increíbles procedimientos.

Para explicar un poco mejor de qué se trata todo, BigBang entrevistó a la Dra. María Eugenia Castello (MN 111974. MP 451781), miembro titular de la Sociedad Argentina de Oftalmología, socia fundadora y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-¿Cómo se llaman los médicos dedicados a estos tratamientos?

-Los cirujanos oculoplásticos somos los profesionales más entrenados en el manejo estético y reconstructivo de la zona de los ojos.

-¿Cómo es su trabajo en particular?

-En mi caso el trabajo se divide en dos etapas: el diagnóstico y el procedimiento en sí, que, en la mayoría de los casos trato con blefaroplastia, procedimiento quirúrgico ambulatorio que consiste en una pequeña incisión, que en el párpado superior queda escondida en el pliegue palpebral y en el parpado inferior se puede realizar por vía interna, logramos hacer esta cirugía sin dejar cicatriz visible.

-¿Qué se logra con ese procedimiento?

-Es posible en la misma intervención extraer las bolsas de grasa que, por debilidad de los tejidos que la sostienen, comienzan a notarse a través de la piel, ocasionando ese aspecto de estar siempre cansado. El exceso de piel se corrige luego de hacer una marcación muy precisa y sin olvidar que la función de los párpados es la de proteger los ojos, con lo cual debemos garantizar que estos se puedan cerrar completamente luego de la intervención.

-¿Cúáles son los beneficios de la blefaroplastia?

-Lo bueno de la blefaroplastia es que puede combinarse con otros tratamientos y así mejorar la calidad de la piel, porque lo más importante no es lo que sacamos, sino la piel que queda. Cuando hay mucho fotodaño o la piel no está muy firme, realizamos durante el mismo procedimiento, o en otro momento, láseres como el de CO2 o peelings con ácidos de tricloroacético con el objetivo de rejuvenecer y tensar la piel. Estos procedimientos que hacemos tan cerca de los ojos exigen un entendimiento y un cuidado que va más allá de un resultado estético. Por esta razón, es recomendable que sean realizados por profesionales muy familiarizados con el manejo, no solo de los resultados estéticos, sino también con el cuidado ocular.

-¿Cuánto tiempo dura la recuperación?

-La recuperación luego de una blefaroplastia puede tomar entre 10 y 15 días hasta que el paciente puede retomar sus tareas laborales; mientras que las suturas se extraen a los 6 o 7 días.

-¿Y cuáles son los cuidados?

-Para cuidar la zona post-operación, es muy importante colocar compresas frías los primeros días, como así también el reposo a 45 grados en la noche para favorecer la reabsorción del edema y los hematomas.

La zona periocular es una de las más complejas y peligrosas de tratar debido a su ubicación y a varias características anatómicas, a su cercanía con el ojo y al contacto directo que este tiene con el sistema nervioso central. Es muy importante que el profesional tenga los conocimientos quirúrgicos del párpado y de los ojos, y sobre todo estar capacitado para atender complicaciones en casos de que estas ocurran. Y la formación del cirujano oculoplástico dará esa seguridad.

-¿Qué otros procedimientos se pueden realizar?

-En casos menos severos, o si el paciente no quiere recurrir a una cirugía, podemos realizar los llamados tratamientos mínimamente invasivos, como son los láseres, la toxina botulínica, los hilos tensores y los ácidos hialurónicos, en diferentes concentraciones. Para la zona de las patas de gallo y las arrugas finas del párpado inferior tengo desarrollada una técnica que combina los resultados de ambos productos, sin cambiar las facciones ni los gestos de mis pacientes.

-¿Existen tratamientos para los diferentes tipos de ojeras?

-Sí, porque no todas las ojeras son iguales y no todas deben recibir el mismo tratamiento. Existen las ojeras hundidas, que son frecuentes de ver en pacientes jóvenes, ya que se deben a una deficiente estructura ósea en las mejillas. Obviamente con el tiempo tienden a empeorar, pero son unas de las ojeras que mejor responden al tratamiento con ácido hialurónico. Debemos dar el soporte óseo que falta y rellenar el hundimiento. Los resultados son fantásticos. En el caso de las ojeras pigmentadas, estas son producto del exceso de melanina. En estos casos es muy importante aconsejar el uso de protector solar y anteojos con filtro para el sol, UVA y UVB, como así también los filtros para luz azul cuando usan dispositivos electrónicos, ya que tienden a pigmentarse más. En estos casos se combinan tratamientos con mesoterapias blanqueadoras, láser de luz pulsada intensa y ácido hialurónico de baja concentración. Y el uso de cremas blanqueadoras de ojeras es muy útil para apoyar el tratamiento en el domicilio.

-¿Qué son las ojeras vasculares?

Son las típicas ojeras azuladas que se producen en pacientes que tienen la piel muy fina y permiten ver los capilares del párpado a través de ella. Suelen estar asociadas a retención de líquido. Estas ojeras son bastante complejas, pero podemos tratarlas con cremas especiales y mejorando la calidad de la piel con mesoterapia, ácido hialurónico, láseres o tensando los tejidos para mejorar el drenaje linfático. Y en el caso de las ojeras por exceso de bolsas grasas y piel, el tratamiento es la cirugía.