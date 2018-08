A Casero le levantaron otro show en Bahía Blanca y explotó: "Es una actitud fascista leninista"

Después de que pusiera en duda la veracidad de los nietos recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo, lo que derivó en la cancelación de dos de sus shows en Tucumán y Salta, Alfredo Casero se mostró arrepentido y decidió pedir disculpas por sus dichos. Sin embargo, esto no bastó para que otro de sus espectáculos sea cancelado. Esta vez, en el Teatro Gran Plaza de Bahía Blanca.

div> div>

El actor iba a protagonizar el show "¿De qué no se puede hablar?", de la mano de Bahía Open Music, el próximo 19 de octubre. Pero los productores decidieron levantar la función a causa de los desafortunados dichos del ex Cha Cha Cha contra las Abuelas de Plaza de Mayo.

El Teatrino también canceló el show de Casero.

Este miércoles, durante una entrevista en Radio Mitre, Casero se refirió a la “censura” que sufrió durante los últimos días y agregó: “Se pusieron directamente en frente para que no haga nada, eso es lo raro. Siempre hay alguno que trata de pararlo. Es innegable”.

En este contexto, luego de que le sugirieran realizar sus espectáculos en teatros municipales, el humorista aseguró: "La micro militancia atiende el teléfono al público que quiere sacar entradas, pero asegura que el espectáculo no se hace”.

Y siguió: “No podés demostrar que la gente se fue por eso y dicen que no hay entradas vendidas. Lo que más bronca me da no es el hecho de que no funcione una plaza, sino que lo peor es que haya alguien que diga: 'Vos no vas a trabajar acá por lo que dijiste'. Eso es lo más raro: tener que pagar por lo que decís", señaló Casero, visiblemente indignado.

Además, el cómico sostuvo que le pasaron cosas “mucho peores” que la cancelación de sus shows y señaló que es una “actitud absolutamente fascista leninista” la censura que sufrió. "Lo extraño es una universidad que se dedica a defender los Derechos Humanos y levanta una obra que se llama ¿De qué no se puede hablar?”, se preguntó.

Desde Tucumán advirtieron que el actor no era bienvenido.

En esa línea, Casero acusó al ex gobernador de Tucumán y actual senador Jorge Alperovich del levantamiento de su obra en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). “Fue una bajada directamente Alperovich. Tienen miedo. Aparentemente, a estas señoras (por las Abuelas de Plaza de Mayo) no se las toca", cerró el humorista.