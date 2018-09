A Lapegüe se le prende y apaga: se opera de la visión en las próximas semanas

Muy conmovido, Sergio Lapegüe abrió su programa radial Atardecer de un día agitado, el ciclo que se emite por FM La 100, contando el difícil momento de salud que le tocó y le toca atravesar. Este viernes, el periodista le reveló a sus oyentes cómo viene luchando contra la pérdida paulatina de su visión desde hace casi 30 años. “Tengo bastantes problemas con la vista”, comenzó.

Al relatar el problema que lo viene asechando desde hace décadas, Lapegüe sostuvo que prácticamente desde hace 20 o 30 años que usa anteojos. “Yo tengo bastantes problemas con la vista. Y, últimamente, los chicos de acá de la radio lo saben, estaba perdiendo la visión muy rápidamente, por el cansancio, estrés, lo que sea…”, contó el conductor.

A partir de ahí, Lapegüe decidió revelar que fue al oftalmólogo y que decidió someterse a un profundo tratamiento con el fin de recuperar la vista. “Cada vez me costaba más leer el biograph en la tele, hasta que decidí por mi propio medio ir al oculista. Fui desesperado, y le dije: ‘Estoy viendo muy mal’. Tengo mucho miedo que me toquen los ojos”, explicó.

Y siguió: “Te puede pasar a vos, y no me da temor en decirlo. Pero yo decidí salir de la zona de confort y dar un cambio en mi vida. Le dije al doctor: ‘Hacé todo lo que tengas que hacer, pero solucioname este problema´. Por eso, me agarré fuerte a la silla. Empezó a hacer los cambios y ahora hizo una prueba. En este momento no tengo anteojos, estoy con lentes de contacto”.

El periodista avisó que “jamás” utilizó lentes de contacto porque le “daba miedo”. "El médico me dijo: ‘Vamos a probar así. Si ves 2, 3 o 4 días, esto es lo que tengo que hacer… y en septiembre te estoy operando’“, manifestó Lapegüe, y cerró, muy emocionado: “La única manera de crecer es desafiarse a uno mismo. He decidido crecer, he decidido no usar más anteojos”.