A Pico Mónaco le pronosticaron que volverá con Pampita y que tendrá un hijo con ella: ¡su reacción!

Días atrás, Carolina “Pampita” Ardohain rompió el silencio y confirmó su separación de Juan “Pico” Mónaco. Lo sorprendente fue que meses antes, Pitty la numeróloga había pronosticado que el ex tenista iba a atravesar una fuerte crisis en su vida. Esto la llevó, una vez más, a ser invitada al programa Con Amigos Así, el ciclo que conduce Pico junto al Pollo Álvarez por KZO.

Consultada sobre cuándo había sido la última vez que había acertado, la gurú recordó el caso de Mónaco y Pampita. “A Pico le dije que iba a venir una crisis muy grande. La última vez que vine, se fueron todos, él me pidió que no le mintiera y le dije que iba a tener una crisis”, contó.

Al escuchar esto, el ex tenista confirmó la versión de la numeróloga y retrucó: “Me quedé sorprendido con lo que dijo Pitty de la crisis, quiero saber qué viene”. Frente a esto, Pity le volvió a tirar los números al ex de Pampita y le adelantó que se reconciliará con la modelo.

La gurú reveló que el conductor está atravesando un año de “transición y evolución”. “Va a tener que pasar por un montón de situaciones. A fin de mes estaría más aliviado y en noviembre pegaría un giro. Quizás tenga cosas pendientes con personas del pasado”, le auguró.

¿El tenista y la modelo volverán a estar juntos?

Y siguió: “Tiene que ver con una especie de restructuración. Creo en las segundas oportunidades y que las cosas no están terminadas. La primera parte de una relación súper popular a veces las cosas no salen como uno quiere. A veces no se entienden los dos primeros años y se acomodan después de una crisis fuerte. No está cerrada esa historia y me animo a un poquito más”.

Pampita conformó su romance con Polito Pieres.

Segundos después, la numeróloga redobló la apuesta y afirmó que el año que viene se convertirá en papá. “Tenés muchas posibilidades de tener un hijo, vamos a ver si es con la persona que yo creo. Creo que no está cerrada la historia con Pampita. Hay un sentimiento muy fuerte entre ellos, no se lograron desconectarse totalmente”, explicó Pity.

El tenista aseguró que le gustaría ser papá.

Y agregó: “La primera etapa fue muy inestable, la segunda fue de desconexión y hay un sentimiento muy fuerte porque se nota, la gente que aprende a leer a las personas se da cuenta enseguida. Esto de ahora tiene que pasar, va a ser una cosa más”.

Para la sorpresa del tenista, que aseguró que le “encantaría” ser papá, Pity también se refirió al romance entre Pampita y Polito. “La otra persona con la que ella está saliendo ahora tiene una propuesta laboral muy fuerte para irse a trabajar a otra ciudad”, dijo.

¿Se reconciliarán Mónaco y Pampita?

Y sentenció: “Así que me parece que el amor es muy importante, que hay que empezar a escucharse”. Al ser consultado sobre los dichos de Pity, Mónaco prefirió llamarse al silencio y no opinar al respecto. ¿Se reconciliará con Pampita?