A dos puntas: las primeras fotos de Pampita con Polito Pieres, ¿dónde estaba Pico Mónaco?

Después de que volaran rumores a diestra y siniestra, finalmente el romance entre Carolina "Pampita" Ardohain y Pablo "Polito" Pieres fue confirmado de la mano de su primera salida juntos.

Según tuiteó Ángel de Brito, la modelo y el polista salieron juntos al cine Village de Pilar, localidad donde vive él. Llegaron abrazados y entre risas, y se retiraron alrededor de las 22.

Los fans me dicen que no son Pampita y Polito, jajajajajaja pic.twitter.com/R1iheHqxQc — ANGEL (@AngeldebritoOk) 12 de septiembre de 2018

La relación habría comenzado luego de una noche compartida en la disco Tequila, y continuó con varias visitas de Pampita a la casa de Pieres.

¿Y "Pico"?

"Yo sé que todos quieren saber, pero los temas sentimentales los cerré", declaró mientras tanto tiempo atrás Ardohain. "Es una puerta que cerré. Me los voy a guardar para mi. Me afectó mucho que se metiera mucho lo mediático con mi pareja en ese momento y ahora lo voy a mantener así, realmente me hace bien así".

Pampita en el cine con Polito, y Pico cuidando a sus hijos



LAS PRIMICIAS ESTAN EN @LosAngeles_ok pic.twitter.com/j6TJj7SFNc — ANGEL (@AngeldebritoOk) 12 de septiembre de 2018

Lo extraño es que el mismo día, más temprano, Juan "Pico" Mónaco -de quien Pampita nunca confirmó la separación- fue fotografiado en una salida junto a los hijos de la modelo. ¿La relación finalizó en buenos términos o ella juega a dos puntas?