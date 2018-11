¡A lo Chano! Mica Viciconte atropelló a un motociclista: el joven está internado y con traumatismos

Mica Viciconte está por finalizar un año frenético en lo que refiere a sus constantes cruces en la pista del Bailando por un sueño. Directa y frontal, la pareja de Fabián Cubero no esquiva ningún problema y, al parecer, tampoco lo hace en la calle cuando conduce su auto.

En las últimas horas se dio a conocer que la bella modelo tuvo un accidente de tránsito en el barrio porteño de Chacarita al chocar con a un motociclista, que está internado pero fuera de peligro.

Según detallaron en el Diario de Mariana, Mica –acompañada por el defensor de Vélez- tuvo que declarar en una comisaría, fue sometida a un control de alcoholemia y le secuestraron el vehículo.

El chico atropellado tiene 19 años, fue atendido por el SAME y presentó traumatismos en su tobillo producto del choque, pero su vida está fuera de peligro. Fue la propia participante del Bailando quien detuvo el andar de su auto y rápidamente llamó a 911. Tras el accidente, Mica quedó imputada por no mantener la distancia reglamentaria con el motociclista.

La modelo estuvo toda la mañana demorada, luego de salir del ensayo. “Estoy en la comisaria. Choqué con una moto, no la vi, él no me vio. Él está bien pero se lastimó un poco el tobillo. Nada grave. Ahora estoy acá en la comisaría, me tienen que hacer alcoholemia, todo eso, y me secuestraron el auto”, fueron las palabras de Mica en Pamela a la tarde, el ciclo de América.