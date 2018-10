A los 94 años, murió la leyenda francesa de la música, Charles Aznavour: sus mejores temas

El cantante francés Charles Aznavour murió esta madrugada a los 94 años, en su casa de Alpilles, una ciudad al sur de Francia. Intérprete de piezas clave en la historia de la música, compuso más de 1.200 canciones, actuó en reconocidas películas y se transformó en una verdadera leyenda.

A pesar de su avanzada edad, Aznavour continuaba con una agenda de presentaciones en vivo. En el último verano, una fractura en el brazo lo obligó a anular varios shows que tenía previstos. Con una carrera de más de 70 años, el músico francés tuvo papeles en el cine con Jean Cocteau, François Truffaut y Claude Chabrol, entre otros.

Autor de clásicos como You make feel so young y She, Aznavour compuso 1.200 canciones y grabó y compuso para otras grandes figuras, como la propia Édith Piaf. El músico tenía previsto presentarse el 26 de octubre en Bruselas, y en París durante el mes de noviembre. Luego, le seguiría una breve gira por otras ciudades francesas.