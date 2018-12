A menos de una semana de ser mamá, Vicky Xipolitakis llamó al 911 para echar a su marido

No presentó una denuncia, pero la Policía obligó al empresario a abandonar su departamento.

La vedette Victoria Xipolitakis llamó al 911 para echar de su casa a su marido, Javier Naselli, a menos de una semana de haber sido madre de Salvador Uriel. La Policía accedió a la vivienda y el hombre de 54 años accedió a retirarse, aunque ella no realizó la denuncia.

Todo ocurrió en el departamento que la pareja comparte en el barrio porteño de Recoleta, a donde pasan sus días cuando se encuentran en Buenos Aires, ya que la gran parte del tiempo viven en los Estados Unidos. En plena madrugada, Xipolitakis llamó al 911 para echar a Naselli, aunque no trascendieron las razones que originaron la discusión.

Según se supo, intervino personal de la Policía de la Ciudad, convocado por un llamado vinculado a violencia de género al departamento ubicado en la calle Marcelo T. De Alvear al 1100. Allí, la vedette informó a los oficiales que había tenido una discusión con Naselli y que solicitó el auxilio para que la fuerza de seguridad expulse al hombre.

De todos modos, Xipolitakis no realizó una denuncia por violencia de género. Según se supo de acuerdo a un parte policial, es debido a que fue madre hace pocos días y a que no recibió agresiones físicas. La semana pasada fue madre de Salvador Uriel junto a Naselli, con quien se casó en febrero pasado.