A pesar de las denuncias por "mala praxis", Aníbal Lotocki abrirá una nueva clínica en Constitución

Pese a todas las denuncias que pesan en su contra, el polémico cirujano Aníbal Lotocki estaría construyendo una nueva clínica de 400 m2 y dos plantas en Constitución. Allí funcionó una clínica que fue cerrada y que la estarían refaccionando para la llegada del cirujano.

Caso Lotoki: procesaron al polémico cirujano y lo embargan por 1 millón de pesos.

La información fue dada en Intrusos, donde además detallaron que Lotocki habría desembolsado 250 mil dólares para poner en funcionamiento lo que será su nuevo centro de atención. El edificio se encuentra ubicado en Constitución al 1500 y según explicaron los vecinos del lugar, está cerrado desde hace más de 10 años y funcionó en su momento como clínica.

Aníbal Lotocki fue procesado el año pasado en una causa que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 11, y se ordenó un embargo de un millón de pesos, por lesiones en una operación de cirugía estética y por estafa. Cabe recordar que en 2016, cinco mujeres lo denunciaran por mala praxis y lesiones.

El controvertido cirujano había sido denunciado por Gabriela Trenchi, Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis. Pero su última víctima fue su ex mujer, Pamela Sosa, quien luego de muchos años de padecimientos, dolor y frustración decidió denunciarlo y revelar que tiene granuloma por cuerpos extraños, neuritis y diabetes autoinmune debido a las cirugías que le practicó.

Si bien Lotocki está procesado, por lo que corre riesgo su matrícula, la Justicia no le impidió seguir ejerciendo su profesión. Razón por la cual, la clínica que tiene en Belgrano aún sigue funcionando con total normalidad. Consultada por el ciclo de América, Silvina Luna se mostró indignada y aseguró que está a la espera de que la causa se eleve a juicio oral.

“Me sorprende, no sabía nada y me parece una locura. Él está procesado y a punto de ir a juicio. Más allá de que no tenga nada a su nombre, eso nos enteramos porque al iniciar una causa civil nos dijeron que no tiene nada a su nombre”, señaló la panelista de Incorrectas.

Y añadió: “Lo único que nos importa es que no opere más y que ninguna chica corra peligro. En otra parte del mundo, con todo lo que se presentó, un médico no podría operar. Pero bueno, no nos queda otra que confiar en la Justicia”.

Según la modelo, está todo “encaminado” para que la Justicia pronto resuelva a favor de las denunciantes. “Ya hemos visto muchas muestras de impunidad de Lotocki, hasta se ha dicho que estaba protegido o que tenía algún contacto político por la forma que procede ante todas las causas en su contra”, sentenció, visiblemente molesta con la noticia.

Los últimos dos años no fueron los mejores para Aníbal Lotocki, que fue procesado e irá a juicio acusado de “estafa en concurso real” por la demanda que le lleva adelante Gabriela Trenchi, quien luego de ser intervenida por el polémico cirujano debió enfrentar gravísimos problemas de salud.

La dueña de la casa de ropa Monna Madau, en Ramos Mejía, se realizó una liposucción que le provocó graves problemas de salud, que casi la llevan a la muerte. Hasta debieron coserle uno de los ojos para que pudiera dormir, producto de una parálisis.

Además, Lotocki también fue procesado por “lesiones culposas” contra las modelos Silvina Luna y Stefanía Xipolitakis, luego de realizarle intervenciones estéticas con materiales no autorizados, provocándoles algunas dolencias.

Con respecto a la ex novia de El Polaco, sufrió una serie de inconvenientes severos en su cuerpo tras ser intervenida por el polémico cirujano. Desde entonces, la modelo hace un tratamiento con pastillas para su riñón que le impiden quedar embarazada.

Por su parte, Sosa había denunciado que desde que su ex pareja decidió tratarla tiene "arritmias y ataques de pánico", y consecuencias renales, que la obligarán, a sus 30 años, "a cuidarme como si fuera una persona mayor". La morocha siempre aseguró que el médico perjudicó su salud y que la utilizó como "conejillo de indias" para sus experimentos.