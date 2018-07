A poco de ser papá, Rodrigo Noya se separó de su pareja por ¿Barby Silenzi?

Rodrigo Noya se había alejado de la fama durante un largo periodo de tiempo hasta que en enero de 2017 logró que su nombre explotara en las redes sociales gracias a una falsa relación que había instalado con Candela Ruggeri.

El acercamiento de ambos había sido parte de una campaña publicitaria para una conocida marca de desodorantes, cuya idea era romper con el prejuicio que existe de la pareja perfecta.

Sofía Belén Sorrenti y Rodrigo Noya

La realidad era otra, muy lejos de la hija del ex campeón del mundo Oscar Ruggeri. El ex Agrandadytos estaba de novio con Sofía Belén Sorrenti, con quien hace once meses tuvo a su primer hijo: el pequeño Bautista. Pero según afirmó la joven de 22 años en Confrontados, la relación entre ambos habría llegado a su fin por una infidelidad del actor.

Desde el programa de El Nueve advirtieron que la tercera en discordia es nada más ni nada menos que Barby Silenzi, ex pareja de Francico Delgado que supo tener un breve romance con El Polaco. Tanto Noya como la bailarina comparten escenario en la obra Hansel Gretel y fue una polémica foto del actor con sus labios manchados de rouge la que instaló la polémica.

La propia Sorrenti se animó a un móvil con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte y confirmó la separación. “Estamos separados hace un mes y hace tres días que decidimos que cada uno viva casas diferentes. Esto viene de hace un mes, ya veníamos mal como cualquier pareja y terminé de explotar con esta situación también (por la foto con Silenzi)”, explicó.

Si bien, tímidamente, Sorrenti aseguró que su ex no le fue infiel, remarcó que tiene algunas sospechas. “Yo le pregunté a Rodrigo qué estaba pasando y me dijo que nada, que se lleva muy bien (con Barby), pero bueno, las fotos y las publicaciones en Instagram Stories...”, dijo.

Y agregó: “Yo no sabía que él iba a ir a ver el partido de Argentina (contra Francia) a la casa de ella. En ese momento estaba en la casa de mi mamá viendo el partido con mis hermanos, entro al Instagram y veo todos los mensajes de gente preguntándome si había visto la foto”.

Según la flamante mamá, fue entonces cuando comenzó a sospechar que algo había entre ellos. “Yo, si invito a un amigo mío a ver el partido, no lo recibo con la remerita atada. Como papá no se le puede criticar nada, es excelente”, señaló.

Sorrenti no pone las manos en el fuego por él.

La propia Silenzi tomó la palabra y remarcó que Noya le había dicho tanto a ella como a sus compañeros de obra que ya estaba separado de la mamá de su hijo. “Pegamos tanta buena onda que vino a ver el partido a casa justo en el día del estreno del espectáculo. Yo tengo entendido que Rodrigo está separado por lo que nos dijo a mí y a todos los chicos”, detalló.

Barby tiene muchas postales junto al actor.

Con respecto a la polémica foto, la ex bailarina de Showmatch aclaró que fue su hija Elena (3) la que le pintó los labios a Noya. “Su ex se confundió o no sé qué se le cruzó por la cabeza. Somos compañeros, amigos y los dos estamos en la libertad de subir fotos o no, salir juntos, o salir a comer con amigos”, sentenció. ¿Pasa algo entre Noya y Silenzi?