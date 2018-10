A un año del infame "give me five" y las otras 11 denuncias de acoso: qué es de la vida de Ari Paluch

El escándalo por la denuncia de acoso sexual que sufrió el periodista Ari Paluch luego de tocarle la cola a una microfonista del canal y cuyo registro quedó filmado ya cumple un año. Para él fue un quiebre en su carrera ya que, como consecuencia de las múltiples denuncias que recibió, tuvo que retirarse de los medios, en parte además por la merma en la pauta publicitaria que ingresaba para sus programas.

No sólo tuvo que decirle adiós a la conducción del mediodía en A24, sino que además la productora que realizaba las dos emisiones diarias de su programa de radio El Exprimidor (Radio Latina) decidió no continuar con él como consecuencia de la baja de anunciantes. Después de ese primer episodio, otras ex compañeras de Paluch salieron a denunciar situaciones similares. En total fueron doce los testimonios de mujeres del rubro periodístico que manifestaron haber sufrido el acoso de Paluch durante el correr de los años.

El periodista se quedó sin pantalla y aire cuando estalló el escándalo.

Una de las primeras que habló fue la periodista Malena Dip que trabajó con él en El Exprimidor entre 2009 y 2010. En su relato, explicó que cuando Paluch llegaba, lo primero que hacía era ver pornografía en su computadora. Además, que le pedía al aire que entre al estudio para “dar una vueltita” y que todos los días remarcaba “lo linda” que había ido. Aparte del acoso, había maltrato. Lo más leve que me llegó a decir, por lo que me encerraba a llorar en el baño, fue que era tonta porque "era de Tucumán". Más tarde, confesó: "Otro mecanismo que usaba era comunicarnos con él mientras estaba al aire a través del MSN. Un día me escribió que estaba muy linda, que teníamos que tener una reunión y que me tenía que dejar llevar. Eso pasó mientras estaba al aire. Ese día me fui sin saludar apenas terminó el programa”.

“Hay cosas de las que no me puedo hacer cargo porque no son reales”, aseguró hace tres meses en una entrevista mano a mano con Georgina Barbarossa en su programa de Crónica TV. Fue a primera vez que habló luego de su salida del aire.

“El otro día escuchaba a Ricardo Darín y dijo algo que es muy cierto: ‘Vos no podés pedir perdón por lo que no hiciste’. Yo no soy un acosador. Lo que sí pude haber sido es un tipo demandante, chinchudo, altivo, descortés. Algunos días sí, algunos días no”, aseguró en alusión al escándalo que el actor protagonizó con su ex compañera Valeria Bertuccelli, quien denunció públicamente que se había sentido maltratada mientras compartían escenario en Escenas de la vida conyugal.

"Hace ocho meses que estoy mirando el techo. Eso sí es grave, porque no solo yo me quedé sin trabajo sino mucha gente más".

"Yo me defendí y fue peor porque duplicaban la burla y la agresividad. Entonces, hay momentos en que te tenés que correr de escena. Hace ocho meses que estoy mirando el techo. Eso sí es grave, porque no solo yo me quedé sin trabajo sino mucha gente más", prosiguió, aunque nunca aceptó las denuncias en su contra: "Soy el mismo adentro y fuera del aire. No soy distinto. Puedo ser intenso, puedo hacer algún comentario o chiste desubicado, pero todas las acusaciones de acoso son mentiras. Si dijeron que es muy difícil trabajar conmigo, puede ser porque quiero hacer las cosas bien. Pero todo lo demás no lo pueden comprobar y no es cierto. ¿Por qué tantos años después?".