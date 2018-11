[AUDIOS Y VIDEOS] Martín Ciccioli: "No es que soy Mr. Masturbación, pero me gusta de a dos"

Ya son varias las víctimas que dicen haber sido acosadas por Martín Ciccioli en lo que va del año. La última en romper el silencio fue la modelo Florencia Brousse, de solo 24 años, que en diálogo con BigBang contó que el periodista le hizo todo tipo de desagradables pedidos. “Si hay más víctimas de este hombre, me gustaría pedirles que hablen”, imploró.

Y agregó: “No puede ser que esté sentado en los programas. Es un peligro, no quiero polemizar, pero creo que es peligroso”. Lo cierto es que este portal tuvo acceso a varios de los polémicos audios y videos que el conductor del “Lado C” le envió a Brousse, donde se lo puede escuchar gimiendo y hasta haciéndole pedidos como, por ejemplo, un “topless en primer plano, sin ombligo y sin cabeza”.

En el material al que tuvo acceso este portal, además, el periodista se muestra jugueteando con su lengua, en el estacionamiento de canal Trece mostrando su miembro, completamente desnudo y hasta elogiando sus propios labios: “Ves que tengo la boca….no son operados estos. Y bueno, tienen experiencia, quedó como un fanfarrón, pero bueno. ¡Hay más y está fotografiado!", dice en referencia a su pene.

En uno de los audios, además, el periodista de canal Trece y TN dispara: "Supongo que estás en la cama. Te daría besos y besos….en el cuello, espalda y orejas. Y…te hablaría, te dría cosas lindas que me las guardo para el momento, pero primero va a ser un café en un bar de Quilmes".

Y añade: "Sin ningún tipo de continuidad. No es sexo o nada. No es que soy ´Mr´ masturbación, pero si me gusta de practica de a dos y a distancia. Esos pechos que son tu complejo, son mi anhelo. Me gustaría tenerlos cerca de mi boca, de mis manos y disfrutarlos”.

En otro fragmento, además, sostiene: "También me gustaría despertarte y que me descubras entre tus piernas, mi boca y vos. Los cuerpos son materialidad, las sensaciones son almas, son espíritu. Yo creo que puedo estar hablándote por acá y estar tocándote la pile ¿No? y generar no solo una cuestión sexual que es hermosa y placentera, sino también ternura. No es pajero, es atracción. Es circulación erótica".

En la gran mayoría de los clips, Ciccioli hace alusión a su miembro viril y le pide constantemente a Brousse que le envíe fotos o videos de ella “tocándose” y sin ropa. “Puede ser que seas una especie de hermana menor de Yanina Latorre. ¿Y si sos una conocida de mi mujer que quiere ver que yo piso el palito?”, le pregunta en otro video el periodista.

Y suma: “Soy una persona fiel aunque no lo parezca, pero a veces tengo ataques de ansiedad y siempre me gusta conocer gente”.

Al mismo tiempo, el conductor radial le envió fotos íntimas y subidas de tono a través de WhatsApp para intentar que ella se “excitara”, sumado a un desubicado pedido: “¡Quiero que te toques! ¿Te vas a tocar con esas fotos?”.

Consultada por este sitio, Brousse afirmó que le hubiera gustado haber sido ella quien le iniciará acciones legales al periodista por acoso, pero aseguró que al no ser tan conocida en el ambiente la iban a tratar de mentirosa. “Me decía que me quería hacer esto, besar no sé qué. Fotos de él, de su miembro. Yo no descargaba nada porque me daba asco”, cerró.