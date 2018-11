Abuso sexual, maltrato, amenazas y armas: los oscuros últimos 12 meses de furia de Tristán

La noche de furia que transitó Tristán no es un hecho aislado: corona una serie de escándalos que protagonizó el actor y cómico durante el último año.

El papel de Tristán en Historia de un clan fue abruptamente interrumpido.

Todo comenzó cuando El Coronel, el papel que interpretaba en Historia de un clan -el cual le trajo elogios de la prensa y los críticos- fue eliminado súbitamente de la trama.

La razón se conoció tiempo después: la actriz Rita Pauls, compañera de elenco de Tristán, había expuesto frente a los directores y productores de la serie las situaciones de acoso a las cuales la había sometido el actor.

Ante las reiteradas advertencias de las autoridades del show, el actor al parecer continuó sometiendo a la joven a momentos violentos, ante lo cual se tomó la decisión de matar a su personaje y despedirlo.

"Tristán tiene tendencias maltratadoras muy fuertes con las mujeres", reveló luego Pauls en diálogo con el programa radial Duca Jazz. ""Era insoportable y todo el mundo se daba cuenta. Yo estaba incómoda y todavía tenía cuatro meses de rodaje por delante".

Según la actriz, antes de que comenzara el rodaje de las escenas que filmaban juntos, el actor le decía al oído "cosas sexuales, asquerosas y vulgares".

Su compañera de elenco María Soldi concordó con el retrato que Pauls hizo de Tristán. "No es una persona que uno quisiera tener cerca", relató en una entrevista con el programa La Máquina. "Es un hombre que llegaba al set y era lascivo con todo el mundo: desde la chica de peinado a la del vestuario".

La revancha de Cinthia

La denuncia de Pauls a su vez hizo revivir una similar que había efectuado Cinthia Fernández casi 10 años atrás. La bailarina acusó al actor de haberle dado una cachetada cuando ambos compartían elenco en la revista Más loca que una vaca.

"Estoy feliz de que pase esto, que esté acorralado por todos lados", aseguró cuando salió a la luz el episodio de acoso ocurrido en el marco de Historia de un clan. "Tuve que esperar muchos años y el bajón me lo comí, me comí un juicio. Pero estoy feliz porque no tiene nada para sostenerse, ni un fundamento".

Drogas y armas

Anoche, un nuevo capítulo se sumó a la saga con el enfrentamiento entre Tristán y su hijo Federico, quien de acuerdo al relato de un vecino se mudó con el cómico hace unos meses.

Tristán habría amenazado con balear a su hijo.

Según el testimonio del vecino, el cómico estuvo en Pergamino durante el fin de semana a donde fue para visitar a sus familiares. Tristán le había dejado tres mil pesos a su hijo para que pueda manejarse durante los días en los que él no estuviera y le pidió que le compre el pasaje de vuelta a Capital Federal.

Federico no habría comprado el pasaje y se habría gastado el dinero. Tristán tuvo que realizar la compra desde la terminal. Una vez que llegó a su casa, el actor discutió fuertemente con su hijo. "Se lo escuchaba furioso. Tristán lo echó de la casa a los gritos. El hijo lloraba y se escuchó que el cómico le dijo algo como 'andate o te pego un tiro' y Federico le decía que no hacía falta que lo mate, que él se iba a suicidar. Luego el hijo se fue y a la mañana llegaron los móviles, una ambulancia y luego los bomberos", enumeró el vecino.