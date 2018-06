Acá están, estos son los 26 participantes que quiere Marcelo Tinelli para el Bailando 2018

Los primeros días de agosto finamente comenzará el Bailando por un sueño y si bien todavía la producción de LaFlia busca cerrar al quinto jurado, este martes Ángel de Brito dio la lista de los 26 famosos que podrían llegar a competir en la pista de Baile.

La nómina está liderada, fiel a las costumbres del programa, por la bicampeona del certamen, Florencia Vigna, quien logró coronarse como la ganadora del show por dos años consecutivos: en 2016 y 2017 junto a Pedro Alfonso y Gonzalo Gerber, respectivamente.

Flor Vigna irá por el tricampeonato.

Como no podía ser de otra manera, la rival de Vigna, Mica Viciconte, también estará presente en la edición del Bailando 2018. Su romance con Fabián Cubero y sus constantes cruces mediáticos con Nicole Neumann son el condimento que Tinelli no se quiere perder. Además, la ex Combate suele confrontar al resto de los participantes, algo que agrada en la producción.

Viciconte volverá a ser parte de la pista.

Como nombres llamativos aparecen el de Chapu Martínez, el humorista que se hizo conocido por su pegadizo video de “tráeme la copa Messi”; Mariano de la Canal –el ex fan de Wanda que construyó su carrera en Bolivia; La Gata Noelia; la cantante cordobesa que se postuló en las redes sociales con un tema dedicado al conductor e Inés, la mamá de Laurita Fernández.

El Chapu Martínez, uno de los elegidos.

Pero para quienes buscan algo más que buen baile, también podrían estar presentes Matías Federico y Cinthia Fernández –quien además de ser una gran bailarina- mantiene una ríspida relación con el ex futbolista de Huracán e Independiente tras su separación.

En ese contexto, también aparece Federico Bal, quien supo ser ganador del Bailando junto a Laurita Fernández y que llegaría a la pista separado de la bella rubia, y Gisela Berger, la modelo que está en pareja y tuvo una hija con Daniel Scioli en octubre de 2017.

La lista completa: