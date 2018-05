“Acaba de fallecer papá”: el desconsuelo de Guido y Silvia Süller por la muerte de su padre, Hugo

“Acaba de fallecer mi papá”. Esas fueron las palabras con las que Guido Süller anunció este domingo, pasadas las tres de la tarde, la muerte de su papá, Hugo. El arquitecto acompañó el posteo con una foto en la que se lo puede ver abrazando a su padre.

Hugo junto con su hija Silvia.

Aunque por el momento Silvia no hizo ninguna declaración, fue Tomasito, quien la semana que viene se casará con Guido, quien le pidió prudencia y respeto a los medios luego de que su futuro marido anunciara la triste noticia.

El desgarrador anuncio que hizo Guido en Instagram.

“Acaba de fallecer el papá de Guido, por favor a los medios les pedimos respeto. Es un momento triste, duro y delicado. Gracias por entender”, escribió desde su cuenta de Twitter.

“La relación no es buena. Ella (por

Silvia

) dice muchas cosas que no son verdades. A veces miente para estar en televisión y a mí eso me duele. No se comporta como fue criada”

Aunque mantuvo un marcado perfil bajo, en su última entrevista Hugo había manifestado su pesar por el mal vínculo de sus hijos.