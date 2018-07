Aceptan al hermano de Rocío Gancedo como querellante en la causa en la que investigan a su psicólogo

Hasta ahora la familia de la fallecida modelo no había tenido acceso al expediente. El único imputado hasta el momento es el psicólogo Díaz Castelli.

Son muchas las dudas que siguen rondando por la cabeza de los familiares de Rocío Gancedo, la ex participante de Gran Hermano que decidió quitarse la vida el 29 de noviembre del año pasado producto de un fuerte cuadro de depresión.

Los más allegados a la modelo y militante política todavía no pueden creer que haya tomado tal decisión y buscan ciertas respuestas para entender por qué razón se llegó a este extremo.

Rocío Gancedo falleció el 29 de noviembre de 2017.

El círculo íntimo de la ex hermanita había decidido constituirse como querellante en la causa, solicitud que le fue en primer lugar denegada. En aquella oportunidad, allegados a la familia de Rocío le aseguraron a este portal que la misma sospechaba que existía la intención de generar una suerte de “cajoneo” para que la causa no prospere.

La Justicia aceptó a la familia de Gancedo como querellante.

Sin embargo, según pudo saber BigBang, la Justicia, finalmente, tras siete meses de investigación aceptó como querellante al hermano de la modelo, Rodolfo Magallán Gancedo, en la causa abierta donde el único imputado es el psicólogo Gervasio Díaz Castelli.

La decisión de constituirse como querellante, añadieron, se debió a que durante todo este tiempo la familia de Rocío no obtuvo “ninguna respuesta” y la causa no avanzó. Tampoco habían podido, hasta ahora, acceder al expediente, ni recuperar los objetos personales de la modelo.

Según una fuente consultada, la intención del entorno de Rocío no es ir en contra de Díaz Castelli en primer lugar ni buscar un culpable. Pero sostienen que hay fragmentos de la investigación que no “les cierran” y que solo buscan respuestas. La verdad. No les cierra nada. Descreen que Rocío se haya querido suicidar de haber estado contenida por el profesional”, señalaron.

En esa línea, a su vez, remarcaron que buscan saber si horas antes del suicidio alguien estuvo con la joven modelo en su departamento. “Sospechan que no estuvo sola ése día y que algo la motivó a tomar esa drástica decisión, entre tantas otras opciones. Quieren que no se cajonee”, agregaron.

El caso N° 74163/2017 caratulada "Rocio Gancedo S/ Averiguación de Muerte Dudosa" está siendo investigado por la Fiscalía N°30 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8, y tiene como único imputado al polémico psicólogo Gervasio Díaz Castelli.