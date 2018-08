Adicción al alcohol y "agresiones sexuales": Gérard Depardieu fue acusado de violar a una actriz

La Justicia francesa tiene entre ceja y ceja al actor Gérard Depardieu por "violaciones y agresiones sexuales", luego de que una joven actriz de 22 años presentara una denuncia contra el artista francés y asegurara que abusó de ella el 7 y 13 de agosto en una de las residencias que el actor tiene en París en el marco de una suerte de "colaboración profesional".

Gérard Depardieu, investigado por violaciones y agresiones sexuales.

La fiscalía de París abrió una investigación preliminar después de que una actriz presentara el pasado 27 de agosto en Aix-en-Provence, sureste de Francia, una denuncia contra el actor. Según la denunciante, los hechos ocurrieron el 7 y 13 de agosto en el domicilio que el actor tiene en el VI distrito de París. De esta manera, la investigación quedó en manos de la Policía judicial.

El actor Gérard Depardieu.

Hervé Témime, abogado de Depardieu, señaló que el artista de 69 años "niega absolutamente toda agresión, toda violación" y agregó: "Estoy convencido que como resultado de esta investigación Gérard Depardieu quedará exento de toda culpabilidad", dijo el letrado.

Según las fuentes del caso, Depardieu y la joven denunciante se conocen: es hija de un amigo del actor. En ese marco, medios franceses detallaron que la actriz trabajaba con Depardieu y, además, estudiaba en una escuela donde el actor daba clases.

En 2014, Depardieu reveló sus problemas con el alcohol.

Así, el protagonista de Cyrano de Bergerac y Astérix y Obélix se suma a la extensa de actores que en los últimos meses fueron acusados de acoso y abusos sexuales, luego de que estallara el escándalo del productor Harvey Weinstein. Cabe recordar que Depardieu en 2014 reconoció que tenía problemas con el alcohol y que bebía entre 12 y 14 botellas de vino por día.

En ese contexto, sostuvo que no existía tratamiento para esa adicción. "Alcohólicos Anónimos es una mierda. Me dan ganas de beber hasta morir: 'Buenos días, me llamo Gérard, he bebido 13 botellas de vino tinto, tres botellas de pastis y tres de whisky'. Puede que eso ayude a alguna gente, pero su problema no es el alcohol: es la mierda y la soledad”, manifestó en ese entonces.