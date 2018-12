Adrián Suar habló sobre la denuncia por violación contra Juan Darthés y explicó por qué no lo echó

El gerente de programación de canal Trece se refirió a la denuncia por violación que recae sobre el ex protagonista de Simona y advirtió que ya no lo tendrá en cuenta para próximas ficciones.

Luego de la denuncia que Thelma Fardin le hizo a Juan Darthés por “abuso sexual con acceso carnal” durante la gira que realizó el elenco de Patito feo por Nicaragua en el año 2009, Adrián Suar quedó en el eje de las críticas debido a que en su momento decidió confiar en el actor y, de cierta manera, desestimar la denuncia pública por acoso que le había hecho Calu Rivero.

En aquel momento, Darthés era uno de los protagonistas de Simona, la tira de canal Trece protagonizada por Ángela Torres y Gastón Soffritti. "Yo no lo iba a echar, él me dijo que estaba fuerte y está bien. Obviamente, no es una situación fácil para él y para nadie, pero hay que ser muy cuidadoso", había dicho el productor de Pol-Ka meses atrás.

Sin embargo, a raíz de la fuerte denuncia por violación de la actriz de 26 años contra el actor, el gerente de programación de canal Trece rompió el silencio y reconoció que se equivocó al no desvincular a Darthés luego de la denuncia de Calu. “El dato de Thelma ni yo ni nadie lo tenía, si hubiese sabido esto antes mi decisión hubiera sido otra”, reconoció Suar.

Y continuó: “Con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo y me doy cuenta que hice una evaluación equivocada. Yo hablé con él en privado, le pregunté qué había pasado. Yo siempre le creí a Calu y lo dije en su momento. Él me dijo ´no, Chueco. Créeme que no. Yo esto lo voy a judicializar. Ahí yo dudé, le di la posibilidad a lo judicial”.

Darthés formó parte del elenco de Simona.

Consultado por la fuerte denuncia de Thelma, Suar remarcó que no volverá a contratar a Darthés para ninguna tira de Pol-Ka y agregó: “Con la foto de hoy, hice una evaluación evidentemente equivocada. Darthés cometió un delito. En 25 años en Pol-Ka ha pasado de todo, pero creo que me ocupo que sea un lugar de trabajo donde reinan las buenas formas”.

Por último, el productor remarcó que está trabajando en un “protocolo con el Instituto de la mujer”, para que las actrices, productoras y el resto de las profesionales que trabajan en Pol-Ka puedan hacer una denuncia, pedir ayuda o ser contenidas frente a casos de abuso similares.

El descargo completo de Adrián Suar

“Personalmente viví una situación particular. En un punto me tocó de cerca por el tema de Simona. En su momento fue muy difícil para mí y todo esto me llevó a reflexionar muchísimo. Lo que pasó y lo que pasa. Nunca me había pasado esto como productor, es la primera vez que me pasa que vivo una situación de esta magnitud. No recuerdo algo así en el mundo del espectáculo.

Lo de Juan (Darthés) me dio asco, no lo volvería a contratar. Me sorprendió la declaración de Thelma porque además, con Simona todo el mundo me preguntaba qué iba a hacer: lo saco, lo dejo. Para mí fue dificilísimo, puntualmente porque tengo el rol de dar un mensaje.

Más que apoyarlo, me debatí mucho qué hacer como productor y ser humano. Mi dilema era entre lo ético y el rol de la justicia. El dato de Thelma ni yo ni nadie lo tenía, si hubiese sabido esto antes mi decisión hubiera sido otra. Con la foto final, esta foto trágica, me interpelo yo y me doy cuenta que hice una evaluación equivocada.

Yo hablé con él en privado, le pregunté qué había pasado. Yo siempre le creí a Calu y lo dije en su momento. Lo que dice Calu ha pasado en el mundo del espectáculo: el actor equivocado que abre la boca de más, no es la primera vez y me imagino que va a ser la última.

Sabía que lo que decía Calu era verdad y así fui a hablar con Juan (Darthés). ´¿Qué pasó? ¿Te confundiste? ¿Creíste que había gustado de vos?´, le hizo todas esas preguntas. Él me dijo ´no, Chueco. Créeme que no. Yo esto lo voy a judicializar. Dame la posibilidad de que yo lo judicialice´. Ahí yo dudé, le di la posibilidad a lo judicial.

Pero con la foto de hoy, hice una evaluación evidentemente equivocada. Darthés cometió un delito. En 25 años en Pol-Ka ha pasado de todo, pero creo que me ocupo que sea un lugar de trabajo donde reinan las buenas formas. Lo que voy a tratar de hacer es trabajar en un protocolo con el Instituto de la mujer, donde pueda haber una red de contención, donde se pueda hacer una denuncia o pedir ayuda".