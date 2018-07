Adriana a diez años de la pelea por el "Sapo Pepe": "Ya no lo sufro más"

Adriana Szusterman es maestra jardinera, pero con sus canciones logró en transformarse en la voz que eligen los más chicos para acompañar sus tardes, sus juegos y hasta sus clases en el jardín.

Su nuevo espectáculo "Cantando con Adriana -Tus canciones favoritas” -que se presenta de lunes a domingos a las 17 en Paseo La Plaza- lo diseñó con las canciones ganadoras de una votación online. Pese a que logró adueñarse del corazón de los niños con el tema del "Sapo Pepe", por una medida legal de la autora del mismo desde hace diez años no puede utilizarla. Pero asegura que tampoco se lo piden.

Adriana creó un espectáculo con las canciones que votó su público en sus redes.

"Fue lo que me generó más popularidad, pero no era la única canción que tenía. Era parte de un disco que grabé con canciones para niños de jardín de infantes. De hecho no la piden tampoco. Luego de eso creé otra canción del sapo 'Poin Poin' que los chicos aman y los padres también. Le sumé una novia, Pepa y en el espectáculo tienen un momento de amor que hace reir a todos", sostuvo en diálogo con BigBang.

[Sobre la prohibición] "Fue lo que me generó más popularidad pero no era la única canción que tenía"

Vale recordar que la canción fue creada en 1988 la cantante Analía García, del dúo Candela. Pero la pieza musical fue interpretada por Adriana y la hizo conocida. La autora, mediante la Justicia, pidió la retractación de la apropiación intelectual del personaje y nulidad de registro marcario. Y hasta llegó a prohibirle el uso de la canción en sus espectáculos. Esa prohibición cumplió 10 años y Adriana asegura que ya no sufre al hablar del tema. "Fue algo que no entendí y sigo sin entender pero me hizo comprender que no puedo entender todo en la vida. Le deseo mucha luz y felicidad y solté hace tiempo ese tema y no lo sufro. Me enfoco en lo positivo y en seguir creando lo mejor para los chicos", contó.

"Yo no soy una canción. Los chicos están esperando más de mí así que me puse a componer. A pensar qué le gusta a ellos y no paro nunca. Le pongo mucha atención al contenido. También comencé a trabajar hace tiempo en dibujos animados y subo capítulos a mi canal de Youtube. Armé un estudio de televisión en mi casa, compré luces e instalé todo lo necesario", detalló y admitió que le gustaría tener su propio programa en la grilla de la pantalla chica.

Como si fuera poco, Adriana está feliz por el crecimiento de su hija, quien también se dedica al baile, la actuación y al público infantil. "Mi hija comenzó bailando a sus 6 años a mi lado. Estudió desde siempre todo lo vinculado con el mundo artístico, se recibió de coreógrafa y ahora tiene su escuela de baile y su obra infantil Bailando con Julieta y me llena de orgullo", dice contenta y resume que toda la familia está involucrada en el espectáculo. Su ex marido continúa siendo su productor pese a su separación y su hijo también es músico y tiene su banda.

El espectáculo de la hija de Adriana.

"Estamos todos trabajando para el público, nos encanta y nos apasiona. Somos un equipo", dice. Sobre su estilo sostuvo que pese a que se renueva no quiere perder su esencia de docente. Sin recurrir a los efectos tecnológicos ni promesas de espectacularidad, Adriana asegura que ideó su espectáculo para que sea un momento cercano, para cantar y bailar en familia.

"Me encanta las propuestas de mis colegas, me gusta la tecnología y las innovaciones pero lo mio es otra cosa. Mi público va desde un bebé de meses a niños que quieren ver a Timoteo, o a Cholito, cantar, saltar, bailar y enseñarles desde la dinámica del juego", explica mientras menciona a algunos de los personajes que la acompañan en sus aventuras sobre el escenario donde crea un mundo de fantasía y alegría.

Pero no solo habló de su espectáculo, sino que contó es cercana a las problemáticas que le cuentan sus seguidores. "Hablo con la gente que me viene a ver y me agradecen en poder ayudarlos en la crianza de sus hijos. En enseñarles a comer bien, a dormir, y también me dicen lo mucho que les cuesta llegar a fin de mes", explica.

Entre otras de las historias que le comentaron los padres de sus fans, el tema del aborto y la adopción no es menor.

"Hablar sobre el proyecto de despenalización del aborto me sensibiliza. Es algo muy fuerte. Hay que estar en ese lugar. Es tan difícil la situación que vive una mujer que pasó por un hecho aberrante como una violación, como también tomar esa decisión. Creo que cada caso debe evaluarse y ayudarla, sea la elección que sea. No creo que dividirnos en a favor o en contra ayude a nadie. Tenemos que estar juntos y acompañarla en cada caso y analizarlo particularmente", sostuvo.

También la animadora reveló que sufre al saber que hay familias que esperan adoptar niños y la espera resulta ser agónica. "Sé del sufrimiento de las familias que esperan para adoptar un chico. Son temas importantes y que deben hacer algo porque es muy doloroso", dice y rompe en llanto. "Perdón, pero son temas que me ponen sensible. Mi hermano espera hace 10 años poder adoptar y sé de muchos otros y otras que desean lo mismo. Como también me pasó que un chico me dijo 'Quiero tener mamá' y no pude más que contener las lágrimas al mirarlo porque no supe que decir".

Luego de un respiro, Adriana contó que está en contacto con distintos hogares, entre los que amadrina "La casita de María", en zona oeste. "Ayudo en lo que puedo y cada vez que creo una canción o un juego o lo que sea pienso en todos esos chicos que por un ratito se alegran y me genera felicidad", finalizó.

