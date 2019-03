Agenda para el finde: Lollapalooza, teatro y salidas históricas

¿Qué hacemos el fin de semana? Hay para todos los gustos, pero de verdad. Parece una frase hecha pero no lo es: desde hoy se suman propuestas para salir un poco de la rutina. ¡Mirá!

MUESTRA DE FOTOPERIODISMO

Desde el 1° hasta el 28 de abril en Sala de Exposiciones Casa de la Cultura- Av de Mayo 575- se podrá visitar lunes miércoles, jueves y domingo de 14 a 19 hs la primera muestra individual Daniel Lázaro Raichjik, que presenta una serie de fotografías que atrapan instante decisivos del país. En color y blanco y negro, exploran poéticas urbanas, paisajes mediáticos, cuerpos en escena, fuerzas de poder y resistencia. Entrada libre y gratuita.

ARTE VISUAL Y LOS LÍMITES DE LA PERCEPCIÓN

La artista plástica Natalia Cacchiarelli presenta su colección en Smart Gallery. Se trata de una síntesis de sus trabajos más recientes. Un grupo de obras que se impone desde lo visual, pero que también invita a traspasar los límites de la percepción para ir más allá, para indagar en todo aquello que la materia “nos informa”. Podrán visitarla estar hasta el 31 de mayo en Avenida Alvear 1580 PB, de lunes a viernes de 13 a 19hs. Entrada libre y gratuita.

Su trabajo se nutre de la abstracción geométrica de principios del Siglo XX.

LOLLAPALOOZA

Este es el Lineup de Lollapalooza Argentina 2019 que se realizará el viernes, sábado y domingo en el Hipódromo de San Isidro. Las entradas están casi agotadas pero el que puede acceder a las que quedan sabe que no son las más baratas. Y mucho menos si buscan en sitio de reventa.

La grilla de los tres días.

Día 1 | Viernes 29

Twenty Øne Pilots – Post Malone – Steve Aoki – Interpol – Jorge Drexler – Years & Years – Bring Me The Horizon – Rosalía – ZHU – Portugal. The Man – Rüfüs Du Sol – RL Grime – Khea – Valentino Khan – Kamasi Washington – Alex Anwandter – WOS – Escalandrum – Seven Kayne – Parcels – Bhavi – The Fever 333 – Hippie Sabotage – JetLag – Dak1llah – Omar Varela & Mykka – Conociendo Rusia – La Grande – Julio Victoria – Telescopios – 1915

Día 2 | Sábado 30

Arctic Monkeys – Sam Smith – Tiësto – The 1975 – Fito Paez – Macklemore – Foals – St. Vincent – Juana Molina – KSHMR – Don Diablo – Troye Sivan – Los Hermanos – C. Tangana – Perotá Chingó – Jain – GTA – Loud Luxury – Perras On The Beach – Lelé – Dano – Sita Abellán – Catnapp – Ca7riel – Coral Casino – Candelaria Zamar – Alfonsina – Yataians – Batalla De Los Gallos

Día 3 | Domingo 31

Kendrick Lamar – Lenny Kravitz – Dimitri Vegas & Like Mike – Paulo Londra – Caetano, Moreno, Zeca & Tom Veloso – Odesza – Greta Van Fleet – Vicentico – La Mona Jiménez – Snow Patrol – Lali – Cazzu – Jorja Smith – Fisher – Kungs – Clairo – Lany – C.R.O – Neo Pistea – Bad Gyal – Gryffin – Ama Lou – Bambi – Salvapantallas – Lucho SSJ – Metro Live – Barbi Recanati – Mexican Jihad & Tayhana – Tomi Morano – Gativideo – Naomi Preizler – Agrupación Capitán

RECREACIONES HISTÓRICAS EN FAMILIA

El sábado, entre las 15 y las 20:30hs, en Av. Almirante Brown 401 (La Boca), se realizará un evento totalmente gratuito dónde se recrearán batallas argentinas históricas con disparos de cañones y fusiles de salva, para disfrutar en familia. También es GRATIS!

TEATRO

"Juicio a una zorra" en Timbre 4

Dramaturgia: Miguel Del Arco

Actúa: Paula Ransenberg

Dirección: Corina Fiorillo

Para unos, Helena de Esparta. Para otros, Helena de Troya. Para todos, la culpable de desencadenar la guerra más famosa de la historia. Pero... ¿quién escribe la historia? Así inicia la sinopsis de un obra que atraviesa al espectador convertido en jurado de un juicio en el que será Helena la que elija cada palabra para describir los hechos. Paula Ransenberg es la actriz que encarna al personaje y lo hace transitar en distintos espacios para cada momento del relato. Helena se va desarmando a lo largo una la obra que nunca pierde ritmo y mezcla la risa en momentos incómodos y dolorosos para pasar el mal trago. Los viernes, a las 20.30 en Timbre 4, México 3554.

"El Juicio de la Zorra", los viernes en Timbre 4.

ROCK NACIONAL DEL BUENO

Alejandro Desilvestre, tecladista de Suéter y cantante de La KGB, regresa a Argentina después de 10 años de una exitosa carrera en México. Mañana viernes 29 marzo a las 23.30hs en Mamita -Olleros y Alvarez Thomas- adelantará algunos temas de su nuevo disco "Todo volvió", y repasará sus éxitos.

También el sábado a las 21hs realizará un acústico en Congo Club Cultural, en Honduras 5329 - Palermo. Ésta presentación será con entrada libre y gratuita. Para los que quieren salir el lunes 1 de abril por la noche, Desilvestre estará en Makena .

Mientras tanto, Desilvestre prepara la gran presentación oficial de su nuevo disco en La Trastienda, el 25 de abril a las 21.

Desilvestre presenta su nuevo disco.

El artista comenzó su carrera en 1985 cuando fue convocado por Miguel Zavaleta para tocar los teclados en la banda Suéter con quienes grabó junto el álbum "20 caras bonitas”, producido por Charly García.

Desilvestre es parte de la historia del rock nacional, con momentos con más trascendencia que otros pero sin detener en el proceso musical. No sólo a nivel individual, sino también en colaboración con músicos como Javier y Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo, Marcelo Moura y otros.