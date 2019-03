¡Alegría pura! Rial compartió un tierno video con las primeras fotos de su nieto: "Soy feliz"

Jorge Rial se muestra como todo un abuelo baboso. ¡Y no es para menos! En un día inolvidable para él y toda su familia, le anunció al mundo el miércoles a través de sus redes sociales la llegada de Francesco Benicio, el primer hijo de Morena, su hija, y el futbolista Facundo Ambrosioni. El bebé nació a las 8.54 am a través de una cesárea en el Sanatorio Finochietto y pesó 2,930.

Si bien el conductor de Intrusos compartió el instante en que conoció a su primer nieto acompañado de su pareja, Romina Pereiro, la llegada del pequeño significó un antes y un después en su día a día. Solo basta con observar su cuenta de Instagram para notarlo. Esta vez, Jorge compartió un video con las primeras imágenes de Francesco, acompañado de una conmovedora frase.

“Primer día del resto de nuestra vida amado Francesco. Viniste a traer amor y mucha paz. A unir. A ponerle una razón enorme a mi vida. Hoy somos legión. Ya no estamos solos. Somos una familia. Te amo. Soy feliz de ser tu Tata”, escribió el feliz abuelo.

Ya en otra publicación, el periodista le dedicó unas palabras a su hija: "Pasamos muchas cosas juntos. Buenas y malas. Nos peleamos, nos necesitamos, nos distanciamos, nos acercamos, nos abrazamos. Pero como la sangre no es agua, nos amamos pese a todo. Hasta no hace mucho eras mi chiquita.... Y hoy, @moreerial, me convertiste en abuelo. Es decir, en el hombre más feliz del mundo. Debo confesar que tuve miedos. Pero todos desaparecieron cuando vi a Francesco. Fue amor a primera vista. Es amor para toda la vida. Somos familia. Y la vamos agrandando. Ya no somos tres contra el mundo. Hoy somos muchos más. Gracias por esta felicidad".