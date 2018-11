AlertaSpoiler: los graves errores y omisiones de la película biográfica de Freddie Mercury

Si no viste hasta este momento Bohemian Rhapsody, quizás esta nota pueda ser spoiler. Ciertamente, lo será pero para advertir algunos de los errores. La biopic de Freddy Mercury tuvo el segundo mayor estreno de una biopic musical en la historia (solo detrás de Straight Outta Compton de 2015) y lleva recaudados globalmente 122,5 millones de dólares, con un presupuesto de sólo 53 millones.

Freddie Mercury y los errores de su biopic.

La película protagonizada por Rami Malek logró que millones de personas estén atentos a la historia de Mercury y su banda. Pero existen equivocaciones preocupantes. Si bien no es simple contar la vida de alguien, especialmente alguien tan salvaje como Mercury, los cambios hechos y las distorsiones intencionales a la historia de la banda fueron muchos. Para los que la verán o ya la vieron, sepan que no todos los datos eran reales.

El film cuenta que el joven Freddie Balsura se apareció en un concierto de la banda de May y Taylor la misma noche que su cantante renunció, y logró ingresar al grupo gracias a sus poderes de persuasión. Pero la realidad fue diferente. Mercury fue amigo de la banda desde 1969, cuando conoció al cantante principal, Tim Staffell en Ealing Art College. A principios de 1970, cuando Staffell renunció, Mercury estaba viviendo con May y Taylor y vendía rarezas en un puesto de ropa del Mercado de Kensington con Taylor.

Freddie le dejó muy claras sus ambiciones de unirse a la banda a sus amigos. También estuvo en un par de bandas propias antes del nacimiento de Queen en abril del año setenta.

Cómo conoció a Mary

El amor de su vida.

En Bohemian Rhapsody, el cantante conoció a Mary Austin, su novia y eterna compañera, la noche que él conoció a la banda, diciéndole que le gustaba su chaqueta y después buscándola en su trabajo (la tienda de modas Biba) para invitarla a salir. La verdad, sin embargo, es tan complicada como su historia con May y Taylor.

Con May solían frecuentar la tienda para ver a las "hermosas" empleadas. Y fue May quien salió primero con Austin, no Mercury.

Cómo Freddie conoció a Jim

En la película, un Freddie luego de una fiesta extravagante y con excesos, conoce a Jim, un joven camarero al que se le insinúa. Pero nada es como lo contaron en la pantalla grande. En realidad, Hutton trabajaba como peluquero en el Hotel Savoy cuando conoció a Mercury en el club gay Heaven, durante marzo de 1085. Siguieron junto hasta la muerte de Mercury por una bronconeumonía relacionada con el SIDA en 1991.

¿Quén fue Ray Foster?

El personaje que no existió.

En la película, Mike Myers tiene un cameo como el ejecutivo de la disquera EMI, Ray Foster, quien le dice a la banda que no lanzará Bohemian Rhapsody como sencillo, con el argumento de que los chicos no querrían mover la cabeza al ritmo de la canción en sus autos. Foster nunca existió en la vida real. El personaje recrea a Roy Featherstone, quien fue un gran fanático de la banda. Sin embargo, sí creía que la canción era demasiado larga como para ser un sencillo.

SOLISTA PERO NO ALEJADO

La banda nunca se desintegró por completo.

En la película, Freddie revela que a la banda que firmó un contrato como solista a sus espaldas. Se los muestra pelear y el ídolo hasta asegura no necesitar a los que consideraba su familia. Pero no fue así. No existió un distanciamiento mientras grababa su debut como solista en 1985. Incluso, durante ese año la banda realizó una gira para promocionar el disco lanzado a fines del año anterior. Por lo que mientras cantaban las canciones del disco The Works, Freddie componía y armaba su carrera solista.

El diagnóstico de VIH de Freddie

En la película, Freddie anuncia que es VIH positivo durante unos ensayos para la importante presentación de Live Aid London en el verano de 1985. Sin embargo, a pesar de que el momento exacto en que Mercury contrajo la enfermedad sigue siendo un misterio, una prueba de HIV que tomó en 1987 fue la que confirmó la peor noticia. El propio Taylor cuenta que la banda lo supo a comienzos de 1989.

Pese a los cambios en el repaso de la vida del cantante, el film cumple a grandes rasgos con la presentación de una ídolo que ahora es aplaudido en los cines de todo el mundo.