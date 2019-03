Alex Caniggia y su debut en un reality de supervivencia: lo sacaron en ambulancia

El hijo del futbolista no pudo superar la primera prueba física.

El hijo del mítico jugador del seleccionado argentino Claudio Paul Caniggia, Alex, parece no tener ni por asomo el estado físico que todavía ostenta su padre y eso se notó en el primer desafío del reality de supervivencia en el que participa del canal MTV: Resistiré.

El show, que cuenta con 95 capítulos que ya fueron grabados, se basa en la premisa de diferentes pruebas físicas en la parte chilena de la Cordillera de los Andes. Las reglas son simples: todos los participantes tienen que sobrevivir sin comida, sin artículos de higiene y totalmente incomunicados con el exterior. La única vía de financiamiento de los 24 participantes, que son todas celebrities de Latinoamérica, es medio millón de dólares que deben administrar de manera colaborativa.

El momento en el que Caniggia se desplomó en el piso.

En su debut, Alex no sólo que no completó la prueba, sino que además tuvo que ser asistido por los paramédicos del programa. “No puedo más”, fueron las últimas palabras que se escucharon de Alex tras lo que se desmayó por la falta de aire. Como consecuencia de su falta de estado físico incluso tuvo que ser trasladado a una ambulancia para cerciorarse de que no corría riego su vida. Su equipo además perdió la prueba. Veremos qué pasa en el segundo capítulo.