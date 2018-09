"Alguien me hizo pis en la boca": Xuxa reveló que fue abusada de nena

Durante su paso por la Argentina, la reina de los bajitos, Xuxa, contó una serie de detalles de su tormentosa infancia y adolescencia. “Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo, desperté y le dije a mi mamá: 'Alguien ha hecho pis en mi boca'. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”, graficó la conductora brasilera en declaraciones al diario Clarín.

Xuxa junto a su fan argentino que falleció al verla.

“Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto. Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: 'Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal'", prosiguió.

A lo largo de la entrevista, la conductora contó detalles de lo que fueron sus primeros años en el centro de la escena pública y como fue el principal sustento de su familia. “Empecé a trabajar con 16 como modelo. Ya sostenía a mi familia, llevaba comida a casa. Trabajaba con mi imagen, no con mi cuerpo”, manifestó.