Alta traición: Natalia Oreiro plantó a Cris Morena ¿por qué culpó a Telefe de su caída en el escenario?

Un gran número de artistas participaron del “ViveRo, noches de sueños”, el homenaje que se realizó en el Gran Rex durante la noche del miércoles por el aniversario de nacimiento de Romina Yan.

Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida por nadie: la de Natalia Oreiro, que semanas atrás había sido confirmada por la propia Cris Morena para el espectáculo que fue transmitido por Telefe.

Sin ir más lejos, en la cuenta de Instagram de la productora todavía se puede encontrar el video donde la cantante y actriz uruguaya se mostraba contenta y entusiasmada de ser parte del show en recuerdo de la ex Chiquititas. “Estoy preparándome. Me gusta mucho lo que voy a hacer y las canciones que elegiste para mí”, decía Oreiro en el breve clip.

Lo cierto es que la cantante finalmente no fue parte del show y un gran número de internautas se preguntó la razón. De esta manera, hubo quienes asociaron el faltazo de Oreiro a la reciente caída que sufrió en el escenario de los Kids' Choice Awards y por la que culpó a Telefe.

En Intrusos, aseguraron que existen dos versiones sobre la ausencia de la uruguaya durante el homenaje a Romina Yan. “Del lado de Cris Morena y Gustavo Yankelevich me dicen que Oreiro se comunicó hace tres o cuatro días con Cris, y le explicó que prefería no estar después de lo que pasó en la entrega de premios que se cayó”, sostuvo Adrián Pallares.

Y siguió, sobre el faltazo de la actriz: “Ella hizo un descargo en el programa de Verónica Lozano y sus palabras no cayeron bien en Telefe. Hay versiones encontradas. A mí me cuentan que ella habló con Cris y se disculpó por no ir. Por otra parte, hay quienes dicen que el canal no veía con buenos ojos que participe a días de decir lo que dijo del canal”.

De esta manera, desde el ciclo de América señalaron que fue el propio canal quien bajó a Oreiro a pocos días de que la actriz los culpara por el “palazo” que se dio en los Kids' Choice Awards. “Los culpables son los boludos que no me avisan que hay un agujero. Tengo cuatro puntos. Que no se preocupen, que estoy viva y no les voy a hacer ningún quilombo”, fue el feroz descargo de la actriz contra Telefe.