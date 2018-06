Amalia Granata y Carla Conte pelearon en las redes por el aborto: “Legal o ilegal, es el único debate"

En medio del debate por el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Carla Conte y Amalia Granata –a pesar de que ambas mantienen una cordial relación- protagonizaron un filoso cruce en las redes sociales, que involucró opiniones de terceros, por estar ubicadas en veredas opuestas.

La periodista esta en contra y la conductora a favor del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Todo comenzó cuando la rosarina sostuvo en su cuenta de Twitter que “no hay acto más machista que ir a abortar”. Rápidamente, la conductora de Confrontados tomó la palabra y salió a cruzar a su compañera de canal Nueve. “Perdón, pero con esa frase no corren a nadie. Es cualquiera Amalia Granata, el debate es Legal o Ilegal. No hay más”, escribió Conte.

No hay acto mas MACHISTA que ir a abortar

Buenas Noches ��#SiALaVida ❤️❤️ — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018

Perdón pero con esa frase no corren a nadie. Es cualquiera @AmelieGranata el debate es Legal o Ilegal. No hay mas. #AbortoLegalParaNoMorir que descanses! Nos vemos en peinado del 9! �� https://t.co/zSdOZkZgXm — Carla Conte (@carlaconteok) 5 de junio de 2018

Como era de esperar, Granata redobló la apuesta y disparó: “Cualquiera es que quieran eliminar vidas que no pueden defenderse”. Mientras que la actriz sostuvo que el debate está referido a un aborto legal o ilegal, no a eliminar vidas. “Nadie quiere eliminar nada, ese no es el debate. Legal o ilegal. Es el único debate”, escribió Carla.

Cualquiera es que quieran eliminar vidas que no pueden defenderse �� https://t.co/Gs7uT027Xe — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018

Nadie quiere eliminar nada. Ese no es el debate. — Carla Conte (@carlaconteok) 5 de junio de 2018

Al final, ante la falta de respuesta de Amalia, la conductora se cruzó con algunos internautas hasta que dio por finalizada la discusión. “Me agoté. Chau”, señaló antes de apagar su teléfono. Cabe remarcar que a diferencia de Conte, Granata siempre se manifestó a favor de la vida, hasta el punto que participó de la Marcha por la vida contra la despenalización del aborto.