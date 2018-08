Andrea Estévez llegó a la Argentina y ahora negó que se haya separado por una infidelidad

En los últimos días Andrea Estévez entró en el ojo de la tormenta cuando confesó que se había separado del papá de su hija, y que la ruptura no había sido en buenos términos.

En un programa de TV la vedette aseguró que la traición y la mentira no iban con su vida y dio a entender que lo que había ocurrido entre ella y su pareja había sido una infidelidad. Sin embargo, recién llegada a la Argentina, la morocha ahora se animó a hablar un poco más del tema, y reveló que el verdadero motivo del distanciamiento había sido la imprevista llegada de su beba Hannah.

Andrea Estévez negó que su novio la hubiera engañado.

"La traición, la mentira y la infidelidad son cosas que no puedo perdonar. A mí me cuesta y me duele mucho, son cosas que no espero de la persona que amo. Estando embarazada de 8 meses, he estado sin verlo durante 16 horas en un día. Lo esperaba y él no venía, me dejó sola literalmente", dijo hace unos días para confirmar su separación en diálogo con el programa Infama Recargado.

Sobre esto, Estévez explicó que su ex novio, el empresario Juan Manuel García, y ella ya habían pasado antes por otras crisis, pero que esta vez la situación la había sobrepasado y que por eso juntos tomaron la decisión de separarse.

Estévez reveló que la llegada de la beba cambió para mal las cosas en la pareja.

Finalmente, después de negar algunos rumores que hablaban de que su pareja la había engañado con otro hombre, la vedette arribó a la Argentina junto a su beba, y aprovechó el momento para hablar con la prensa y aclarar las cosas.

"Estoy para atrás, pero ya no por lo que me pasó a mi, sino por la cantidad de mentiras que se dijeron. No hay infidelidad, no hay hombres de por medio y no hubo golpes", aseguró en diálogo con Involucrados, al mismo tiempo que declaró que tanto su familia como la de García están muy dolidas por todo lo que trascendió en las últimas horas.

Además, cuando le preguntaron por los verdaderos motivos de la separación, argumentó que las cosas se habían complicado mucho con el nacimiento de su hija.

"De repente tuvimos que hacer frente a una situación que era tener un hijo cuando no lo pensábamos, y eso generó un montón de cosas que cambiaron en la pareja", comentó con tristeza.

Estévez y su pareja tuvieron a su beba en Miami por complicaciones en el embarazo.

Por último, la vedette dijo que ahora necesita reencontrase con ella misma para ver qué siente y qué le pasa, y que espera que su regreso al país la ayude a retomar su trabajo y sus vínculos familiares.

"Necesito reencontrame con mis amistades y mi trabajo, que lo extraño mucho. Hoy no sé ni dónde estoy parada", cerró.