Andrea del Boca rompió el silencio y se defendió: "Hace tres años que no trabajo"

A un mes de haberse confirmado su procesamiento por la causa que la investiga por el delito de presunta malversación de fondos públicos para la producción de una novela, Andrea del Boca rompió el silencio y, acompañada de su hija, habló en televisión para defenderse y contar los duros momentos que vive desde que comenzó a ser investigada por la Justicia.

Andrea del Boca aseguró que es inocente.

Del Boca atraviesa una situación complicada, ya que por las acusaciones que pesan sobre ella, fue procesada por el supuesto desvío de fondos estatales en la realización de la ficción "Mamá Corazón" y además fue embargada por $ 50 millones.

Según la investigación, fueron unos $36.582.468 que el Ministerio de Planificación Federal entregó para hacer la novela, la cual finalmente nunca fue puesta al aire.

Por eso mismo, cansada de las críticas y de los comentarios negativos, este domingo a la noche la actriz se presentó en el programa Debo Decir, y ante las preguntas de Luis Novaresio, aseguró que es inocente y que tiene la conciencia tranquila.

"En los medios se dijeron muchas cosas que no existen en la causa judicial. Nunca fui amiga de Julio De Vido. Me llamaron porque soy una profesional de 49 años de una carrera internacional", dijo, y aseguró que durante todos estos años prefirió llamarse al silencio por indicación de su ex abogado, aunque ahora que tiene un nuevo representante legal que la ayudó a contar su verdad.

"Me pasaron muchas cosas en el plano personal, con la muerte de mi padre, y en base a eso decidí sacarme el bozal", dijo, y a la misma vez aclaró que ahora su abogado es Juan Pablo Fioribello.

También presente en el programa Fioribelllo aclaró que Del Boca "es inocente", ya que "no era facultad de Andrea que se emita la novela". "Se quiere instalar una versión de que no se quiso emitir. No hay un solo testimonio de que haya sobreprecios", agregó.

En base a esta explicación, la actriz comentó que su padre, Nicolás del Boca, se enfermó y murió de cáncer por el disgusto enorme que le generó que ella estuviera investigada por la Justicia, y confesó además que su hija, Anna del Boca, también sufrió mucho ya que debió dejar la escuela porque los compañeros la maltrataban.

Anna del Boca defendió a su madre en televisión.

"Sé muy bien cómo es (Andrea), su inocencia. Me llegan comentarios puteando (por redes sociales), pero no me afecta. Hace dos años contestaba, con mucha altura, pero ya no pierdo el tiempo, hay cosas más importantes", dijo la adolescente, a lo que su madre sumó que luego de cambiarse de colegio dos veces, ahora estudia de manera online.

Finalmente, Andrea del Boca sostuvo que siente "impotencia" por todo lo que vivió y vive, y se mostró angustiada cuando dijo que nadie en la Argentina la llama para que trabaje en una ficción.

"No tengo ingresos, hace tres años que no trabajo. Me ayudan mis hermanos", reconoció por último la artista.