¿Anorexia o extrema delgadez? Una foto de Luli Salazar generó preocupación en las redes

“Mientras Matilda hace la siesta, aprovecho para hacer unos abs (abdominales)”. Con esta frase, sumada a una postal que dejaba ver su escultural figura, Luciana Salazar daba a conocer en las redes sociales parte de su plan de entrenamiento para mantenerse en forma.

Pero la publicación, lejos de generar elogios, provocó todo tipo de comentarios hirientes y despectivos contra la modelo. En la imagen en cuestión, la cual subió a su cuenta de Instagram este último sábado, Luli muestra su panza súper marcada y una diminuta cintura.

Al ver esta postal, muchos de sus seguidores la tildaron de “anoréxica” y de someterse a tratamientos como la liposucción para mantener su cuerpo. Además, sostuvieron que Salazar es un “mal ejemplo” para las adolescentes que la siguen por su extrema delgadez.

El descargo de Luciana Salazar. Parte 1

Por ejemplo, un usuario escribió: “Me parece que no sos consiente de que hay muchas adolescentes que se piensan que siendo rubias y muy delgadas son exitosas. Las chicas copian lo que ven, vos ya sos una mujer grande y si sos madre tenés que dejar huella por algo productivo, esto es destructivo…”.

El descargo de Luciana Salazar. Parte 2

Otros en cambio, decidieron ir directamente al hueso y cuestionar la "extrema delgadez" de la ex de Martín Redrado. “Sos una genia pero no te queda bien estar tan flaca. Das una imagen de anorexia terrible", "Esa delgadez no te la copio", "Que asco. Yo te daría una semana guiso", "Demasiado delgada, Luli" o "No es buen ejemplo", fueron algunos otros hirientes comentarios.

El descargo de Luciana Salazar. Parte 3

Lo cierto es que la imagen cosechó 78 mil “me gusta” y despertó todo tipo de cuestionamientos, razón por la cual Luli decidió recurrir nuevamente a su cuenta de Instagram para hacer su descargo: “Dejemos de criticar a las personas por su cuerpo y que deciden hacer lo mismo. Nadie en esta vida es modelo de nada, yo tampoco pretendo serlo".

Y continuó: “Que flaca, que gorda, que tiene celulitis, que está toda operada, llena de tatuajes. Si no estuviéramos tan pendientes de lo que hace el otro y toda esa energía negativa que usamos para descalificar, la usáramos para ser más productivos seguramente nos iría mucho mejor como sociedad. Gracias a Dios nuestro cuerpo nos pertenece…”

Por último, a través de sus historias de Instagram, la mamá de Matilda aseguró que es totalmente libre de hacer lo que quiera con su cuerpo sin tener que estar “dándole explicaciones” a nadie. “Por eso agradezco a todas las personas que ocupan su tiempo en escribir cosas productivas y de buena vibra", concluyó la modelo.